Xiaomi'den Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 67W Hızlı Şarj ve Dahası

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xiaomi 17T olarak isimlendirilen akıllı telefon, IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bi işlemci yer alacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahi olmak üzere birçok özelliğiyle de öne dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T, 2602DPT53G ve 2602DPT53I model numaraları ile birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu model numaralarındaki G harfi global sürümü, I harfi ise Hindistan sürümü olduğu anlamına geliyor. IMEI veri tabanında yalnızca model numarası ve akıllı telefonun ismi bulunuyor. Yani telefonun donanımına ve tasarımına dair bir bilgi içermiyor.

Söz konusu gelişme, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. En iyi Xiaomi telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Xiaomi 17T'nin 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15T serisi, Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

İddiaya göre Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Serinin yeni modeli 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağalyarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak. Yeni telefonun RAM tarafında 12 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T'nin serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağından dolayı telefon 40 bin TL civarı başlangıç fiyat ile gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Resmî fiyat, lansman ile bilrikte belli olacak.