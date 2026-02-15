Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı! 32 MP Ön Kamerası Var

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17T Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüğe sahip üç arka kamera ile birlikte gelecek. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

İddiaya göre Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonun ön yüzeyinde ise megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ tercih edilmişti.

Dimensity 9500 işlemcisi sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 17T Pro'da 12 GB RAM bulunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda ynei telefon 50 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Xiaomi 15T serisi Türkiye'de satılıyor. Serinin yeni modeli Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satılması bekleniyor.