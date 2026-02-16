Xiaomi'den Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi 18'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18'in kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde yüksek çözünürlüğe sahip üç kamera yer alacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemicisiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 18'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Yeni model de aynı çözünürlüğe sahip bir ön kamera görebiliriz.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 18'de Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcinin 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Önceki modelde sekiz adet çekirdek çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni telefonunun ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17'de ise 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran, 3500 nit maksimum pralaklık mevcut.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

İdidaya göre Xiaomi 18, 2026 yılının eylül ayında tanıtılacak. Bu arada Xiaomi 17, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 15 serisinde sadece Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra Türkiye'ye gelmişti. Global pazarda satışa sunulmaya hazırlanan Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ayrıca Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.