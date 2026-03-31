Oyunlarda FPS'i Uçuracak Telefon Geliyor! Çift 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi 18 Pro Max ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bu ayın başlarında işlemcisi ve ekran özellikleri açıklığa kavuşan akıllı telefonun şimdi de batarya kapasitesi ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa oldukça uzun bir kullanım süresi elde etmenizi sağlayacak bir model geliyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Ana Kamera: 200 MP

İkinci Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh

Xiaomi 18 Pro Max'te Kaç mAh Batarya Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro Max, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde özellikle tüm gün boyunca sosyal medya uygulamalarını kullanabileceksiniz. Hatta oyun oynamanız hâlinde bile saatlerce kesintisiz bir deneyim elde edebileceksiniz. Özellikle yüksek güç tüketen uygulamalar için ideal model olacağı söylenebilir.

Xiaomi 18 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

Yeni amiral gemisi, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştiriliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği tercih edilirken bu işlemci de ise 2+3+3 şeklinde bir çekirdek yapısı tercih ediliyor. Yeni işlemci, iki adet prime, üç adet performans ve üç adet verimlilik çekirdeğinden oluşan yapısı sayesinde daha yüksek verimlilik sağlayacak.

Şu anlık yeni işlemciye dair çok az detay mevcut fakat Snapdragon 8 Elite Gen 5, Genshin Impact gibi efektlerin aşırı yoğun olduğu bir oyunda bile 60 FPS almanıza imkân tanıyor. Yeni işlemci, bundan çok daha yüksek performans sunacak. Oyunlarda aldığınız FPS değeri epey yükselecek. Böylece hem oyuna daha iyi konsantre olacak hem rakiplerinize karşı ciddi avantaj elde edeceksiniz.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihaz, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile birlikte gelecek. Bu arada önceki model Xiaomi 17 Pro Max'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yani kamera tarafında oldukça önemli bir gelişme olacak.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı ileri sürüldü. Hatırlayacak olursanız bir önceki model, Eylül 2025'te tanıtılmıştı. Bunu göz önüne alacak olursak yeni telefonun tanıtımının da bu dönemde gerçekleştirilebileceğini söylemek mümkün. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, tanıtım tarihinin değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinin sadece standart ve Ultra sürümleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Xiaomi 18 serisinin Pro Max modelinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki planlarda değişiklik olması hâlinde serinin bu telefonu da standart ve Ultra modelleri gibi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5999 yuan (38 bin 638 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model, öncekine göre çok daha güçlü donanımla birlikte gelecek. Bunu göz önüne aldığımızda Xiaomi 18 Pro Max'in 6800 yuandan (43 bin 791 TL) başlayan fiyata satılabileceği söylenebilir. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergi ve diğer ek maliyetlerle fiyatı 89 bin TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Pro Max'in hem fotoğraf çekmek hem oyun oynamak hem video düzenleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar kullananlar için ideal bir akıllı telefon olacağını düşünüyorum. Qualcomm'un yeni güçlü işlemcisinin kullanılacak olması sayesinde yüksek performans sağlayacağı aşikâr. Xiaomi 17 Pro Max'in gece çekimlerini beğenmiştim. Yeni modelin bu konuda harika iş çıkaracağı kanaatindeyim.