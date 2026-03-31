8.500 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! 165Hz Ekrana Sahip

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 6 Ultra'nın batarya kapasitesi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda çok yüksek batarya kapasitesi bulunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi yer alacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Ace 5 Ultra'da ise 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, telefonun akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. Ace 5 Ultra'da ise 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Ace 5 Ultra'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit veya üzeri bir parlaklık görebilriiz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Cihazda ayrıca AMOLED ekran ve yüksek çözünürlük yer alabilir.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 bulunacak. Bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te, Asphalt Legends, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabilyor.

Dimensity 9500 daha önce vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefon ve tablette tercih edilmişti. OnePlus Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ işlemcisi mevcut. MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi, mobil oyunların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Ace 6 Ultra'nın nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ace 5 Ultra, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa Ace 5 Ultra, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 385 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarında oalbilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Telefonu sık sık şarj etmeyi seven biri olmadığımdan dolayı benim için batarya kapasitesi oldukça önemli. Bu nedenle Ace 6 Ultra'nın 8.500 mAh batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Bu arada 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmeyecek. Güçlü işlemci ise telefonun yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilmesine imkân tanıyacak. Sonuç olarak söz konusu telefonun hem şarj hızı hem batarya hem de işlemci bakımından oldukça iddialı olacağını düşünüyorum.