Xiaomi 18 Serisinin İşlemcisi Ortaya Çıktı! Performans Canavarı Olacak

Xiaomi 18 serisi ile ilgili çok önemli bir sızıntı yaşandı. Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro olarak isimlendirilmesi beklenen yeni telefon serisinin işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar, dünyanın en güçlü işlemcisine sahip olacak. Bu, telefonların yüksek grafikli oyunları bile akıcı şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Xiaomi 18 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

HyperOS kodlarında SM8950 model numaralı bir işlemci tespit edildi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 "SM8850" model numarasına, Snapdragon 8 Elite ise "SM8750" model numarasına sahipti. Bu isimlendirme, SM8950'nin Snadpragon 8 Gen Elite 6 olacağını gösteriyor.

Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'e güç verecek Snadpragon 8 Gen Elite 6'nın henüz özellikleri açıklanmadı ancak bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirileceği söyleniyor. Bu durum, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi verimlilik elde edileceği anlamına geliyor.

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcsiinin yer aldığını belirtelim. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Amiral gemisi işlemci 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

HyperOS kodlarında ayrıca SDX90 ve SDX95 model numaralarına sahip modemler ortaya çıktı. Qualcomm X90'ın 2026 yılında, Qualcomm X95'in ise 2027 yılında tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6'da Qualcomm X90, Snapdragon 8 Elite Gen 7'de ise Qualcomm X95'in yer alacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 18 serisinin 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Depolama tarafında ise Xiaomi 18'de 256 GB ve 512 GB, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'te 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Telefonların LTPO AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Xiaomi 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 18 serisinin 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte yeni telefonların tüm özellikleri, tasarımları ve fiyat etiketleri belli olacak. Xiaomi 17 serisi, 25 Eylül 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Telefonların ne zaman Türkiye'ye geleceği ise henüz bilinmiyor.