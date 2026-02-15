Xiaomi'nin 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi, Civi 6 isimli yeni bir akıllı teleofn tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi Civi 6'nın özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Xiaomi'nin yeni Android telefonu ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi Civi 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 3x telefoto kamera

200 MP ana kamera ve 3x telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Civi 6'nın ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Serinin önceki modeli olan Xiaomi Civi 5 Pro'da 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1236 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni modelde de AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Civi 6'nın arka yüzeyinde üç adet kameranın yer alması bekleniyor. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3x yakınlaştırma özelliğine sahip telefoto kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunda ses ve güç butonlarının yanı sıra bir butonun daha yer alacağı iddia edildi. Bu buton, yapay zeka özelliklerine hızlıca erişilebilmesini sağlayacak. Kullanıcılar bu butonu özelleştirebilecek. Kavisli ekran tasarımına sahip telefonda ayrıca çift hoparlör de bulunacak.

Xiaomi Civi 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Civi 5 Pro için 2 bin 999 yuan (18 bin 968 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli Xiaomi Civi 6'nın ise 3 bin 200 yuan (20 bin 239 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi Civi 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Civi 6'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. Yani akıllı telefon nisan, mayıs veya haziran ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Civi serinini önceki modelleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Civi 6'nın da Türkiye'de satılması beklenmiyor.