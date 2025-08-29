Xiaomi'den 8 Modele HyperOS 3 Beta Güncellemesi

Xiaomi, dün tanıttığı HyperOS 3 işletim sistemi için ilk beta güncellemesini yayınladı. Sistem iyileştirmeleri, yapay zeka destekli özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sunan güncelleme, şu an sekiz cihazda kullanılabiliyor.

HyperOS 3 Beta Güncellemesi Alan Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Güncelleme paketi oldukça büyük. Örneğin Xiaomi 15 Pro için dosya boyutu yaklaşık 7.6 GB. Sorunsuz kurulum için en az 10 GB boş depolama alanı ve yüzde 30 pil öneriliyor. İkinci aşamada Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7, Pad 7 Ultra, Redmi K Pad ve Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi güncellemeyi 17 Eylül’e kadar alacak.

Üçüncü aşama ise MIX Fold 4, MIX Flip, Xiaomi 14 serisi, Redmi K70 serisi ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için 30 Eylül’e kadar başlayacak. Şu anda yalnızca Çin’de kullanılabilen beta programı ilerleyen dönemde küresel olarak da yayılacak.

Beta sürecinin kısa sürede farklı bölgelere açılması, kullanıcıların yeni özelliklere daha hızlı erişmesini sağlayacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şu an için belirsiz.