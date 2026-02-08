Xiaomi'den Kritik Güncelleme! Kullanıcıları Çıldırtan Hatalar Çözüldü

Xiaomi, daha sorunsuz bir HyperOS için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak firma, yeni bir sistem güncellemesi yayınlayarak birçok hatayı çözüme kavuşturdu. Böylelikle binlerce kullanıcının yaşadığı sorunlar nihayet giderildi. İşte liste...

Çözülen HyperOS Hataları

Yapılan açıklamaya göre güncellemeden birçok model faydalandı. İlk olarak POCO F7 Ultra kullanıcılarının yaşadığı ve cihazın durup dururken kapanıp açılmasına sebep olan hata çözüldü. Bu hata "NullPointerException" olarak ifade ediliyor.

Bununla birlikte Xiaomi 15'te ise kamera uygulamasının hiç açılmaması sorunu düzeltildi. Ayrıca Redmi Note 15 Pro'da sıkça "Google durduruldu" hatası çıkıyordu. Neyse ki bu da çözüldü. Öte yandan Xiaomi 14T'te kamera odaklanması sırasında ekranın beyaz yanıp sönmesine neden olan problem giderildi.

Son olarak Redmi Pad 2 Pro 5G'de karşılaşılan ve Gmail uygulamasının birden bire çökmesine yol açan sorun, çözülenler arasına dahil oldu.

Çözülen hatalar şu şekilde sıralandı:

POCO F7 Ultra: Cihazda durup dururken yeniden başlatmalara neden olan NullPointerException hatası çözüldü.

Cihazda durup dururken yeniden başlatmalara neden olan NullPointerException hatası çözüldü. Xiaomi 15: Kamera uygulamasının hiç açılmaması sorunu giderildi.

Kamera uygulamasının hiç açılmaması sorunu giderildi. Redmi Note 15 Pro: Kullanıcıların sıkça karşılaştığı “Google durduruldu” hatası düzeltildi.

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı “Google durduruldu” hatası düzeltildi. Xiaomi 14T: Odaklama sırasında ekranın beyaz yanıp sönmesine neden olan hata ortadan kaldırıldı.

Odaklama sırasında ekranın beyaz yanıp sönmesine neden olan hata ortadan kaldırıldı. Redmi Pad 2 Pro 5G: Gmail uygulamasının çökmesi veya yanıt vermemesi sorunu çözüme kavuşturuldu.

Eğer siz de yukarıdaki listede bulunan mobil cihazlardan birine sahipseniz ve bu sorunları yaşıyorsanız, Ayarlar uygulaması üzerinden yeni bir güncelleme gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Yama, kullanıcılara kademeli şekilde sunuluyor. Bu nedenle yeni bir sürüm göremezseniz daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu hatalarla siz de karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.