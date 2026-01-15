16 GB RAM'li Tablet Global Pazara Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisine sahip olan tabletin global sürümünün çok yakında satışa sunulması bekleniyor. Tablet ayrıca 144Hz yenileme hızı dahil birçok özeliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi Pad 8 Pro, Yeni Sertifika Aldı

Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü, 25091RP04G model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, tabletin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. Tabletin Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global)

9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global) Hızlı Şarj: 67W

67W RAM: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

8 GB, 12 GB ve 16 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

Ortaya çıkan bilgliere göre tabletin global sürümü 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Çin sürümü ise 9.200 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile bilrikte gelen Xiaomi Pad 8 Pro 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 485 gram ağırlığındaki tablet 5,75 mm kalınlığında.

Tablette Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı