Xiaomi'den Türkiye'de Çok Satan Modele HyperOS 3 Güncellemesi!
Xiaomi, HyperOS 3’ün dağıtım sürecini hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak şirket, POCO X7 Pro için küresel güncellemeyi resmi olarak başlattı.
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO X7 Pro için HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı.
- OS3.0.2.0.WOJEUXM yapı numarasına sahip bu güncelleme, kademeli olarak dağıtılıyor.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün küresel dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Çin tarafında hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan şirket, global pazar için de birçok modele güncellemeyi şimdiden sunmuş durumda. Bu kapsamda son olarak POCO X7 Pro da HyperOS 3 güncellemesine kavuştu. İşte ayrıntılar...
POCO X7 Pro İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlandı
Android 16 tabanlı HyperOS 3, sistem performansını artıran iyileştirmeleri ve yeni yapay zekâ özelliklerini beraberinde getiriyor. OS3.0.2.0.WOJEUXM yapı numarasına sahip bu güncelleme, POCO X7 Pro kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Dağıtım küresel çapta yapıldığı için Türkiye’deki kullanıcılar da güncellemeyi almaya başladı.
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.