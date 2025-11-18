Xiaomi'den Türkiye'de Çok Satan Modele HyperOS 3 Güncellemesi!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün küresel dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Çin tarafında hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan şirket, global pazar için de birçok modele güncellemeyi şimdiden sunmuş durumda. Bu kapsamda son olarak POCO X7 Pro da HyperOS 3 güncellemesine kavuştu. İşte ayrıntılar...

POCO X7 Pro İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayınlandı

Android 16 tabanlı HyperOS 3, sistem performansını artıran iyileştirmeleri ve yeni yapay zekâ özelliklerini beraberinde getiriyor. OS3.0.2.0.WOJEUXM yapı numarasına sahip bu güncelleme, POCO X7 Pro kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Dağıtım küresel çapta yapıldığı için Türkiye’deki kullanıcılar da güncellemeyi almaya başladı.

Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar

Redmi TV X 2025 Serisi

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Aralık 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Ocak 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Serisi

Redmi TV MAX 2025 Serisi

Redmi Smart TV A Pro Serisi

Redmi Smart TV A 2025 Serisi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.