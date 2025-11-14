Xiaomi Çıldırdı! 13 Modele Birden HyperOS 3 Güncellemesi
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini birçok modele daha ulaştırdı. Böylece daha fazla cihaz, en güncel yazılım deneyimine kavuştu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi daha fazla modele ulaştı.
- Xiaomi 14 serisi ve Xiaomi K70 serisi güncelleme almaya başladı.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Pek çok yeniliği ve iyileştirmeyi beraberinde getiren bu büyük güncelleme, halihazırda çok sayıda modele ulaşmış durumda. Son olarak şirket, 13 model için daha HyperOS 3’ün kararlı sürümünü resmen yayınladı.
HyperOS 3 Güncellemesi Alan Xiaomi / Redmi Modelleri
Şirket geçtiğimiz günlerde Xiaomi Pad 7 için kararlı sürümü yayınlamıştı. Şimdi ise Xiaomi 14 serisi ve Redmi K70 serisi de dahil olmak üzere birçok modele güncelleme dağıtılmaya başladı. Çok sayıda yenilik barındıran bu büyük güncelleme, 7,3 GB ile 7,6 GB arasında değişen oldukça yüksek bir dosya boyutuna sahip.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almaya başlayan modeller şu şekilde sıralandı:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Kasım 2025 - 15 Kasım’a Kadar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Supreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
