24 GB RAM'li Redmi K90 Ultra'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin yakında tanıtması beklenen yeni akıllı telefonu Redmi K90 Ultra için geri sayım devam ediyor. Cihazın geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanacağı konuşuluyordu ancak beklenen duyuru gerçekleşmedi. Şimdi ise modeli merakla bekleyen kullanıcılar için yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Redmi K90 Ultra tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntınlar...

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS) tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre bir üretici, nisan ayında MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alan yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Amiral gemisi olarak belirtilen mobil cihazın marka ve model adı açıkça belirtilmese de paylaşılan detaylar, Redmi K90 Ultra’yı işaret ediyor. Görünüşe göre söz konusu model, önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşacak.

Redmi K90 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İddialı özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen Redmi K90 Ultra, 1.5K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Kalbinde amiral gemisi segmentte yer alan MediaTek Dimensity 9500 işlemcisine yer verecek akıllı telefon, en iyi grafikli mobil oyunları oynatabilecek. Ayrıca 12 GB / 16 GB / 24 GB RAM; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak.

Öte yandan 8.500 mAh kapasitesinde bataryasıyla uzun süreli kullanım sunacak. Bu devasa bataryayı 100W hızlı şarjla kısa sürede doldurmak mümkün olacak.

Redmi K90 Ultra / Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Söylentilere göre Redmi K90 Ultra'nın Çin dışında Xiaomi 17T Pro ismiyle piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel. Bu bağlamda Türkiye'de de küresel isimle satışa çıkması bekleniyor.

Redmi K90 Ultra / Xiaomi 17T Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cihazın Çin'de 3 bin 999 yuan civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Bu da yaklaşık 580 dolara denk geliyor. Bu rakamı güncel kur üzerinden çevirdiğimizde 25 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii bu satış fiyatı olmayacak çünkü ülkemizde akıllı telefonlar için yaklaşık yüzde 104 oranında vergi uygulanıyor. Bu da beklenen fiyatı 50 bin TL'ye çıkarıyor.

Xiaomi, Türkiye'ye en çok önem veren teknoloji şirketlerinden biri. Bu bağlamda yurt dışında 580 dolarla satılması beklense de ülkemizde 500, hatta 450 dolara kadar düşebilir. Bu ciddi bir fark yaratmayacak olsa da yine de birkaç bin liranın cepte kalmasını sağlayabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro’nun ülkemizde oldukça ilgi göreceğini düşünüyorum. Fiyat/performans dengesi sayesinde en iddialı telefonlardan biri olacağı kesin. Üstelik Xiaomi, Türkiye’ye özel bir fiyat belirlerse satış rakamlarının yüksek seviyelere ulaşmasına şaşırmam. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.