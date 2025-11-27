Xiaomi, Üç Model İçin HyperOS 3 Testlerine Başladı!
Xiaomi 13 serisi için Android 16 tabanlı HyperOS 3 testleri başladı. Gelen bilgilere üç model, yakında yeni yazılıma kavuşacak. İşte ayrıntılar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 13 serisi için HyperOS 3 testleri başladı.
- Güncellemenin yakında dağıtıma çıkması bekleniyor.
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele yaymayı sürdürüyor. Kısa süre önce güncellemeyi alacak POCO modelleri netleşmişti. Şimdi ise Xiaomi 13 serisi için dahili testlerin resmen başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Xiaomi 13 Serisi İçin HyperOS 3 Testleri Başladı
Çinli teknoloji devinin 2022’de piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 serisi, HyperOS 3 güncellemesine kavuşmaya hazırlanıyor. Buna göre Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra için Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün dağıtımı yolda. Öyle ki şirketin kendi sunucularında görülen yeni yapı numaraları, güncellemenin çok yakında yayınlanacağına işaret ediyor.
HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.
- Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.
- Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar
- Redmi TV X 2025 Serisi
- Redmi Monitor G Pro 27U
- Xiaomi Smart Band 10
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi