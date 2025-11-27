Xiaomi, Üç Model İçin HyperOS 3 Testlerine Başladı!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini daha fazla modele yaymayı sürdürüyor. Kısa süre önce güncellemeyi alacak POCO modelleri netleşmişti. Şimdi ise Xiaomi 13 serisi için dahili testlerin resmen başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Xiaomi 13 Serisi İçin HyperOS 3 Testleri Başladı

Çinli teknoloji devinin 2022’de piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 serisi, HyperOS 3 güncellemesine kavuşmaya hazırlanıyor. Buna göre Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra için Android 16 tabanlı HyperOS 3’ün dağıtımı yolda. Öyle ki şirketin kendi sunucularında görülen yeni yapı numaraları, güncellemenin çok yakında yayınlanacağına işaret ediyor.

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller

Kasım 2025 - 30 Kasım’a Kadar

Redmi TV X 2025 Serisi

Redmi Monitor G Pro 27U

Xiaomi Smart Band 10

Aralık 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Ocak 2026