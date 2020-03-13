Xiaomi, Redmi Note Serisinin Satış Rakamlarını Açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi bugüne kadar kaç adet Redmi Note serisi akıllı telefon sattığını açıkladı. Gelin hep beraber dudak uçuklatan bu rakama yakından bakalım.

Xiaomi, 110 Milyondan Fazla Redmi Note Serisi Telefon Sattı

Redmi son zamanlarda ayrı bir marka olmasına rağmen, Ar-Ge ve üretimi hala Xiaomi ile ortak yapıyor. Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'in çıkışının ardından Xiaomi, 110 milyondan fazla Redmi Note serisi akıllı telefonun satıldığınu açıkladı.

Redmi Note 4G, Hindistan'ın 135 dolar altındaki ilk akıllı telefonu, Redmi Note 4 ise dört 2017 çeyreğinin üçünde Hindistan'da en çok satan ürün oldu. Redmi Note 5, 2018'de Hindistan'ın en çok satan serisiydi. Geçtiğimiz gün tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max bakalım nasıl bir başarı yakalayacak hep birlikte göreceğiz.

6.67 inçlik ekrana sahip olan Redmi Note 9 Pro Max'in ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihaz Qualcomm'un Snapdragon 720G yonga setinden almakta. Akıllı telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki adet RAM seçeneği yer alırken 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Note 9 Pro Max'in arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 64 MP ana, 8 MP ana, 5 MP makro, 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafına baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğe sahip delikli kamera sensörü karşılamakta. Kaputun altında 5.020 mAh'lik batarya sensörü bulunmakta.