Xiaomi'nin Ferrari'yi Kıskandıran Ucuz Spor Otomobili Avrupa'ya Geliyor

Bundan sadece birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonları ve ev ürünleriyle tanıdığımız Xiaomi geldiğimiz noktada Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Şirket son olarak sevilen Xiaomi SU7 ve SU7 Ultra modellerinin ardından şimdi de yeni elektrikli spor otomobili Xiaomi SC01 ile gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda.

Gelen son bilgilere göre uygun fiyatı ve Ferrari araçlarına benzeyen tasarımıyla dikkat çeken yeni model çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak. İşte Xiaomi SC01'in özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi SC01 Neler Sunuyor?

Motor Gücü: Çift elektrikli motor, toplam 430 beygir güç

Çift elektrikli motor, toplam 430 beygir güç Çekiş Sistemi: İsteğe bağlı 4x4, önden çekiş veya arkadan itiş

İsteğe bağlı 4x4, önden çekiş veya arkadan itiş 0-100 km/s Hızlanma: 2.9 saniye

2.9 saniye Ağırlık: 1.400 kg altı

1.400 kg altı Batarya Kapasitesi: 60 kWh

60 kWh Menzil Mesafesi: 500 km

500 km Şarj Performansı: 36 dakikada %30-%60'a şarj dolumu

İki kapılı elektrikli bir roadster olarak karşımıza çıkan yeni araç özellikle alçak tavan tasarımı ve dairesel arka farlarıyla Ferrari'nin klasik spor otomobil modellerini bir hayli andırıyor. Bununla birlikte yaklaşık 1.300 kilogram ağırlığa sahip olan otomobil Porsche 911'den bile hafif olmasıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi SC01 hem arka hem de ön tekerlekte yer alan çift üniteli elektrikli motoru sayesinde toplamda 430 beygir (320 kW) güç üretebiliyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede ulaşabilen araç sahip olduğu akıllı çekiş sistemi ile birlikte dört tekerlekten çekiş ve sadece ön veya sadece arka tekerlekten çekiş modları arasında geçiş yapabiliyor.

Son olarak batarya ve menzil performansına da değinelim. CALB tarafından üretilen 60 kWh kapasiteli bir pili bünyesinde barındıran spor otomobil Çin'in CLTC standartlarına göre tam şarjla 500 kilometre yol alabiliyor. Aracın sadece 36 dakikada yüzde 30'dan yüzde 60'a kadar şarj olabildiğini de belirtelim.

Fiyatı Ne Kadar?

An itibarıyla kıtadaki sertifikasyon süreçlerinden geçen yeni spor otomobil İtalya'da sınırlı sayıda üretilecek. Çin'deki fiyatı yaklaşık olarak 28 bin euro olan Xiaomi SC01'in Avrupa pazarında vergilerle birlikte 55 ila 65 bin euro seviyesinde alıcı bulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi SC01 Avrupa'da başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.