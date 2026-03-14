Xiaomi'den 21 Gün Pil Ömrüne Sahip Akıllı Saat Geliyor

Xiaomi, geçtiğimiz ayın sonunda yeni akıllı saati Watch 5'i Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde piyasaya sürdü. Son gelişmelere bakılacak olursa marka çok fazla ara vermeden yeni bir akıllı saat daha sunmayı planlıyor. Şirket, Xiaomi Watch S5 olarak adlandırılan cihazın ilk görüntülerini paylaştı. Bununla birlikte tasarımı ve renk seçenekleri gibi detaylar da açıklığa kavuştu.

Xiaomi Watch S5'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saat, klasik kol saatlerin şık görünümü ile akıllı saatlerin sunduğu imkânları birleştiren bir akıllı saat olacak. Dayanıklılığı ile bilinen 316L paslanmaz çelik kasa ile gelecek. Ekran safir cam korumasıan sahip olacak. Cihaz, çok farklı kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlayacak renk yelpazesi ile sunulacak.

eSIM versiyonu, klasik bir görünüm sunmak için bej rengi deri kordonla sunulacak. Standart Bluetooth sürümü ise silikon kordonla gelecek. Bu versiyonda da kullanıcılara karbon siyahı, gece mavisi, siyah ve gri renk seçenekleri sunulacak. Markanın farklı kordon seçeneklerini de satışa sunacağı öngörülüyor.

Xiaomi Watch S5'in Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Watch S5, 21 gün pil ömrüne sahip olacak. Tek bir şarjla üç haftaya varan bir kullanım süresi elde edilebilecek. Bu da ayda sadece iki kez şarj etmenin fazlasıyla yeterli olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla cihazları sık sık şarj etme gibi bir zorunluluğunuz olmayacak.

Akıllı saatin sağlık tarafında daha hassas ölçümler sunması bekleniyor. Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi özelliklerinin daha isabetli olacağı ileri sürülüyor. Bir diğer avantajı da akıllı ev sistemlerini ve hatta Xiaomi ekosistemine dahil olan elektrikli araçları kontrol etme imkânı sunması olacak.

Cihazın diğer özellikleri henüz belirsizliğini koruyor fakat fikir edinmek adına Xiaomi Watch 4S'in özelliklerine hızlıca göz atabiliriz. Önceki model, 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Benzer özellikleri yeni akıllı saatte de görebiliriz.

Bluetooth 5.3 ve NFC destekli Watch 4S, hoparlör ve iki adet mikrofona sahip. 50 metreye kadar derinliğe karşı dayanıklılığa sahip olan model, yüzme havuzlarında, kıyıya yakın yüzme ve benzeri durumlarda kullanılabiliyor ancak sıcak veya yoğun basınçlı suya maruz kalmaması gerekiyor.

Xiaomi Watch S5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Watch S5'in Mart ayının sonuna kadar Çin'de tanıtılması bekleniyor. Global lansmanla ilgili henüz detay paylaşılmadı ancak Watch S4'ün küresel pazara gelmesi dolayısıyla yeni modelin de global pazarda yerini alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Global lansmanla birlikte Türkiye'de de akıllı saatin satışlarına başlanacak.

Editörün Yorumu

Xiaomi Watch S5'in tasarımına baktığımda bir önceki model olan Watch S4'e göre çok daha geniş bir kitleye hitap eden bir akıllı saat görüyorum. Akıllı saat üreticileri son zamanlarda geleneksel kol saatlerinin tasarımına daha çok yoğunlaşmaya başladı. Sadece tasarım yüzünden akıllı saat kullanmamayı tercih edenlerin de bu sayede gelişmiş özelliklerden faydalanmak isteyeceğini düşünüyorum.