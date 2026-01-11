Xiaomi'den Safkan Telefon Geliyor: Kendi Çipini ve İşletim Sistemini Kullanacak!

Teknoloji dünyasında rekabet artık sadece donanım özellikleriyle sınırlı değil. Pek çok üretici artık akıllı telefonlarda yazılım ve donanım uyumluluğuna daha çok önem veriyor. Özellikle Apple'ın yıllardır "kendi işlemcim, kendi ekosistemim" stratejisini başarıyla uyguladığına şahit olduk. Gelen son bilgiler şimdi de Xiaomi'nin bu yaklaşımı benimseyeceğini gösteriyor.

İddialara göre Xiaomi, önümüzdeki dönemde dış kaynaklı donanımlara olan bağımlılığını en aza indirecek. Şirket bu yıl içinde kendi çipi, kendi işletim sistemi ve kendi yapay zekasıyla çalışan safkan bir akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Xiaomi Kendi İşlemcisi ve İşletim Sistemiyle Çalışan Telefon Üretecek

Çin merkezli teknoloji devi söz konusu projeye dair ilk ipuçlarını kısa bir süre önce düzenlenen CES 2026 fuarında verdi. Şirket geçtiğimiz yıl tanıttığı XRING 01 isimli yeni işlemcisinin 3nm süreci ile üretileceğini etkinlikte yaptığı açıklamalarla resmen doğruladı. Yeni telefonun bu işlemciden güç alması oldukça muhtemel.

Mevcut yonga setinin yanı sıra şirketin yeni bir işletim sistemi üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Firma halihazırda HyperOS ekosisteminden memnun olsa da bizzat Xiaomi servislerine sahip olan ve Android'den bağımsız olarak çalışabilen bir arayüzü 2026'da piyasaya süreceği bir modelinde kullanmayı hedefliyor.

Son olarak Xiaomi'nin Samsung'un Galaxy AI ve Apple'ın Intelligence sistemlerine rakip olması beklenen kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi üzerinde çalıştığı konuşuluyor. İddialara göre şirket akıllı yazma asistanı ve 'daire içine alarak arama' gibi popüler araçları tek bir çatı altında birleştirmeyi planlıyor.

Breaking～

In 2026, Xiaomi is planning a smartphone with a very clear goal: bringing its in-house chip, in-house operating system, and in-house AI together on a single device.

This isn’t a set of isolated experiments, but a full system-level deployment.

If it succeeds, Xiaomi… — Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026

Ancak tüm bunların şimdilik birer iddiadan ibaret olduğunu ve Xiaomi cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmediğini belirtmekte fayda var. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi kendi işlemcisini ve işletim sistemini kullanan telefonuyla sektördeki dengeleri değiştirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.