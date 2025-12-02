Sosyal Medya Uygulamalarını Yasaklayan Mini Telefon Tanıtıldı!

Akıllı telefonların sonsuz sayıda bildirimlerle bütünleştiği günümüzde HMD Global ve Xplora ezber bozan bir hamleyle gündeme geldi. Şirketlerin iş birliği sonucu ortaya çıkan XploraOne by HMD, dikkat dağıtıcı ve potansiyel olarak zararlı uygulamaları, özellikle de sosyal medyayı tamamen engelleyecek şekilde tasarlanmış mini bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. İşte yeni cihazın özellikleri!

XploraOne by HMD'nin Özellikleri

HMD, bu kompakt boyutlu yeni telefonunu hem çocuklar hem de ikinci bir cihaza ihtiyaç duyan yetişkinler için mükemmel bir seçenek olarak konumlandırıyor. Şirkete göre günlük telefonları şarjı bittiğinde veya kullanılamaz durumda olduğunda temel özelliklere erişim sağlamak isteyenler için XploraOne ideal bir alternatif.

Cihazın en dikkat çekici özelliği özel bir uygulama mağazasına sahip olmaması. Bu durum, telefona önceden yüklenmiş temel yazılımlar dışında herhangi bir uygulama yüklenemeyeceği anlamına geliyor. Yani Instagram veya TikTok gibi sosyal medya platformlarını telefona indirmek mümkün değil.

XploraOne bu özelliği sayesinde sosyal medyadan uzak kalırken ebeveynleriyle bağlantıda kalması gereken çocuklar için güvenli bir telefon rolünü üstleniyor. Aynı zamanda sosyal medya platformlarından uzaklaşmak isteyen kişiler de bu cihazla dijital detoks döngüleri gerçekleştirebiliyor.

Bununla birlikte HMD, cihazı özellikle ebeveynlerin beklentilerini karşılamak üzere çeşitli kısıtlamalarla donattığını belirtiyor. Ebeveynler bu sayede hangi kişilerin aranabileceğini ve ne zaman çağrı yapılabileceğini kolayca belirleyebiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve takvim girişlerinin izlenebilmesi gibi güvenlik odaklı özellikler de bu model de mevcut.

XploraOne by HMD'nin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 3.2 inç, 320 x 240 çözünürlük

3.2 inç, 320 x 240 çözünürlük İşlemci: UNISOC T127 SoC

UNISOC T127 SoC Kamera: 2 MP ana kamera

2 MP ana kamera Batarya: 1950 mAh kapasite

1950 mAh kapasite Bağlantı: 3.5 mm ses girişi

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

HMD ve Xplora yeni telefonun global pazarda satışa sunulacağını duyursa da çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Fiyatlandırma bilgileri geldiğinde, özellikle çocukları için dijital detoks arayan ebeveynler için cazip bir seçenek olup olmayacağını daha net göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?