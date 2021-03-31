Yemeksepeti'ne Siber Saldırı Yapan Hackerların IP'leri Tespit Edildi!

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti siber saldırıya maruz kalmıştı. Saldırı sonucunda kullanıcıların bazı hesap bilgileri çalınmıştı. Türkiye’nin en büyük çevrim içi yemek sipariş portalı YemekSepeti'ne saldıran bilgisayar korsanlarının IP adresleri tespit edildi.

Yemeksepeti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre 25.03.2021 tarihinde siber saldırı gerçekleşmişti. Türkiye’nin en büyük çevrim içi yemek sipariş portalı Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz." Ad - Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

Yemeksepeti'ne Siber Saldırı Düzenleyenlerin IP Adresleri Bulundu

AA'daki habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye saldırı düzenleyen hackerların IP adreslerini tespit etti. USOM, saldırının nasıl gerçekleştiğini, boyutlarını ve etki alanını analiz etti.

USOM, bilgisayar korsanlarının kullandığı IP adreslerinin yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. IP adreslerinin yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bilgilerin alınabilmesi için çok yönlü bir şekilde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibi ile de iletişim kuruldu. Konu hakkındaki bilgilerin USOM'a iletilmesi istendi.

Yemeksepeti Kullanıcılarının Kredi Kartı Bilgileri Güvende mi?

Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzeirnden yapılan açıklamada, “Kredi kartı bilgileri MasterCard altyapısı ile korumalı olarak Yemeksepeti veri tabanları dışında ve tamamen güvenli olarak saklanmaktadır. MasterCard tarafında bu konuyla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu söz konusu değildir. Kullanıcılarımız kredi kartlarını gönül rahatlığı ile kullanmaya devam edebilir" ifadelerine yer verilmişti.