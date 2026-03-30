Nisan Ayında Çıkacak Oyunlar: GTA Rakibi Samson ve Dahası

Oyuncular için gelecek ay oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Uzun bir zamandan beri beklenen, pek çoğunun kapsamlı bir test sürecinden geçtiği yeni oyunlar, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren oyuncuların beğenisine sunulmaya başlanacak. Nisan ayının sonuna kadar piyasaya sürülmeye devam edecek oyunlar arasında ise Samson, Aphelion, Pragmata ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Nisan Ayında Hangi Oyunlar Çıkacak?

Darwin's Paradox (2 Nisan) Samson (8 Nisan) Replaced (14 Nisan) Mouse P.I For Hire (16 Nisan) Pragmata (17 Nisan) Outbound (23 Nisan) Aphelion (28 Nisan)

Darwin's Paradox Fragmanı

Darwin's Paradox Nasıl Bir Oyun Olacak?

ZDT Studio tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan Darwin's Paradox, 2 Nisan 2026 itibarıyla erişime açılacak. Karanlık dünyasına rağmen son derece canlı bir görsellik sunan bu oyunda Darwin isimli bir ahtapotu yöneteceğiz. Bu ahtapot bir fabrikada gözlerini açacak. Ana karakterinizin fabrikadan kaçmasına yardımcı olmanız gereken oyunda onun yeteneklerini mümkün olan en iyi şekilde kullanmanız gerekecek.

Darwin's Paradox'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.5 GHz hızında dört çekirdekli AMD veya Intel işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX-5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Samson Fragmanı

Samson Nasıl Bir Oyun Olacak?

Samson, 8 Nisan 2026 tarihinde açık dünya oyunları arasına katılacak. Sleeping Dogs, Cyberpunk 2077 ve GTA oyunlarının bir karışımı gibi düşünebilirsiniz. Oyun özellikle yakın dövüşlere odaklanıyor. Dolayısıyla yetenekleriniz ayakta kalıp kalmayacağınız üzerinde büyük rol oynayacak. Verdiğiniz her karar, sadece sizin değil, sevdiğiniz insanların da hayatını etkileyecek. O yüzden bir adım atmadan önce iki kere düşünmek isteyeceksiniz.

Samson'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Core i5-10505 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia 1070 GTX / AMD Radeon RX 5600

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Replaced Fragmanı

Replaced Nasıl Bir Oyun Olacak?

Sad Cat Studios tarafından geliştirilen Replaced, 14 Nisan 2026'da oyuncularla buluşacak. Üç boyutlu platform oyunu olarak tasarlanan bu yapım, şimdiye kadar aynı türde gördüğümüz pek çok oyundan farklı oynanış sunacak. Sinematik anlatısı ile dikkat çekeceği öngörülen yapımda insan bedenine hapsolmuş bir yapay zekayı yöneteceksiniz. Amacınız ise sizi geliştiren şirketin gizli hedeflerini açıklığa kavuşturmak olacak.

Replaced'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya eş değeri

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Mouse P.I For Hire Fragmanı

Mouse P.I For Hire Nasıl Bir Oyun Olacak?

FPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan MOUSE: P.I. For Hire, 16 Nisan 2026'da çıkışını gerçekleştirecek. Eski çizgi filmlerden ilham alınarak tasarlanan oyunda karşımıza çıkan tehditlere karşı mevcut kaynaklarımızla yanıt vermemiz gerekecek. En önemlisi, bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen ipuçlarını takip ederek hedefinize ulaşacaksınız.

Mouse P.I For Hire'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 9600 / Ryzen 3600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce 1050ti / Intel Xe Graphics / Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Pragmata Fragmanı

Pragmata Nasıl Bir Oyun Olacak?

Capcom tarafından hazırlanan yeni aksiyon oyunu Pragmata, 17 Nisan 2026 tarihinde oyuncuların karşısına çıkacak. yakın gelecekte geçen oyun, Hugh ve Diana'nın yolunu bulma mücadelesini merkezine alacak. Pek çok tethlikeli duruma karşı etkili bir savunma yöntemi izlemek zorunda kalacaksınız. Aksi takdirde işler istemediğiniz şekilde sonuçlanacak.

Pragmata'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Outbound Fragmanı

Outbound Nasıl Bir Oyun Olacak?

Size göz alıcı bir dünya sunacak bir oyun olan Outbound, 23 Nisan 2026'da piyasaya sürülecek. Oyun hem keşif yapma hem inşa etme odaklı olacak. Günün yorucu temposundan sonra eve geldikten sonra stres atabileceğiniz bir oyun arıyorsanız bu yapım tam da size göre olabilir.

Outbound'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3 10100F / Ryzen 3 3100 ya da eş değeri

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 570 veya eş değeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Aphelion Fragmanı

Aphelion Nasıl Bir Oyun Olacak?

Bilim kurgu oyunları arasında yerini alacak olan Aphelion, 28 Nisan 2026'da erişime açılacak. Don't Nod. tarafından geliştirilip yayınlanan oyunda Ariane isimli karakteri yöneteceğiz. Donmuş bir gezegende kendini beklenmedik durumun içinde bulan Ariane, yarlaı partneri Thomas'ı kurtarmaya çalışacak ve siz de bu konuda ona yardım edeceksiniz.

Aphelion'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bir Kasım ayı olmasa da (evet, GTA 6'dan bahsediyorum) Nisan ayı da yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar en çok beklediğim yapımlar arasında Pragmata, Aphelion ve Samson yer alıyor. Elbette ki diğer oyunları da oldukça merak ediyorum, her birini mutlaka denemek istiyorum ama önceliğim bu yapımlar olacak.