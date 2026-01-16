Bomba Resident Evil Oyunundan Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Resident Evil Showcase, yeni günün ilk saatlerinde gerçekleştirildi. Oldukça kısa olmasına rağmen, Resident Evil Requiem ile ilgili birtakım yeni bilgiler öğrenmemiz neticesinde verimli olduğunu söyleyebiliriz.

Resident Evil Requiem, Yeni Oynanış Detayları ile Heyecan Yarattı

Bildiğiniz gibi 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulması beklenen yeni Resident Evil'ın, ilk günden NVIDIA GeForce NOW üzerinden de erişilebilir olacağı müjdelendi. Sunumun başlangıcında Leon Scott Kennedy'yi oyunda göremeyeceğimizi söylemediği yönünde şakayla başlayan oyun yönetmeni Koshi Nakanishi, iki karakter arasında oynanış farklılıklarına değindi.

Grace Ashcroft ile Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard'ın tonuna yakın bir oynanışa karşılık olarak. Leon Scott Kennedy ile de aksiyonu iliklerimize kadar hissedecekmişiz. Eğer oyundaki aksiyon veya gerilim size fazla gelir ve daha sakin bir deneyim isterseniz, Casual zorluk derecesi tercih edebileceksiniz.

Nakanishi'nin anlatımı esnasında araya giren oynanış kesitlerinde ise hem Grace ve hem de serinin emektar karakterinin zombiler ile mücadeleleri ekranımıza geliyor. Bir hayli kanlı çatışmalar bizi bekliyor iken, yanımızdaki balta ile gelen saldırıları savuşturabilmek de mümkün olacak. Resident Evil 4 tonunda bir oynanış ile aksiyona doyacakmışız gibi görünüyor.

Bu esnada Leon Scott Kennedy'yi Resident Evil 6 sonrasındaki haliyle görecekmişiz. Yıllarca biyo-terörizm kuruluşları ile mücadele halinde olmusa da, Resident Evil Requiem hikayesi boyunca hem fiziksel ve hem de ruhsal açıdan sınırlarına kadar zorlanacakmış.

Sunumun sonlarına doğru, Porsche ve Hamilton isimli saat markası ile yapılan iş birlikleri de tanıtıldı. Leon karakterinin kullandığı Khaki Field Auto Chrono ve Grace karakterinin kullandığı Pan Europ Automatic, oyun ile eş zamanlı olarak satışa sunulacakmış. Ne var ki her biri için 2.000 adet üretilecekmiş. Porsche Cayenne Turbo GT ise 3B tarama teknolojisi ile bire bir olarak oyunda karşımıza çıkacak.

Son olarak, Sonbahar mevsiminde satışa sunulması beklenen ve ayrı ayrı olduğu kadar bir arada da konumlandırılabilen Grace Ashcroft ve Leon Scott Kennedy aksiyon figürleri, oyun ile aynı gün satışa sunulacak olan Resident Evil Requiem temalı Nintendo Switch 2 Pro Controller, Amiibo, NVIDIA ile iş birliğinde ışın izleme, yol izleme, DLSS 4 ve çoklu kare oluşturma teknolojilerinin de oyunda destekleneceği ifade edildi.