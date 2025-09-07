Yenilenen Volkswagen Golf İlk Kez Görüntülendi: Yollara Ne Zaman Çıkacak?

Avrupa pazarının ikonik modellerinden Volkswagen Golf yenilenen modeliyle gündeme geldi. Ünlü otomobil serisinin 9. nesli test sürüşlerinde ilk kez görüntülendi. Paylaşılan görseller, aracın motor seçenekleri hakkında merak edilen pek çok sorunun yanıt bulmasını sağladı. Detaylar haberde.

Volkswagen Golf, 9. Nesil'de de Benzinli Motorunu Koruyor

Alman otomobil devi 2024'ün başlarında Golf 8'i yeniden tasarlanan versiyonunu piyasaya sürdüğünde, pek çok kişi bu modelin serinin son benzinli versiyonu olacağını tahmin ediyordu. Ancak Güney Avrupa'da görüntülenen yeni Volkswagen Golf bu tahminleri boşa çıkardı. Zira test edilen otomobilin benzinli bir motorla çalıştığı görülüyor.

Öte yandan yeni versiyonun hibrit seçenekleriyle öne çıkacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre, yeni araç yepyeni bir hibrit motor serisiyle karşımıza çıkacak. Bu seride, özellikle Toyota Corolla gibi rakiplere meydan okumayı amaçlayan tam hibrit (HEV) bir seçenek yer alacak. Aracın dizel seçeneği ise rafa kaldırılacak.

İddialara göre Volkswagen benzinli seçenekler için ise 48 volt hafif hibrit teknolojisini kullanacak. Ayrıca, Golf 9'un ardından tamamen elektrikli bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Tasarım tarafında ise otomobilin yeni Volkswagen Golf GTI modeli ile epey benzer bir görünüme sahip olacağı ancak iç mekanında bazı yeniliklerle birlikte geleceği söyleniyor.

Yenilenen Volkswagen Golf Ne Zaman Çıkacak?

Golf 8'in henüz geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesi nedeniyle Volkswagen'in yeni versiyon için acele etmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca otomobilin henüz ilk prototip sürecinde olduğu bildiriliyor. Mevcut tabloda Golf 9'un 2027'den öne piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Volkswagen yeni nesil Golf'le Avrupa pazarında yeniden liderliğe oturabilir mi? Yorumlarda buluşalım.