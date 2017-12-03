Yerli Uzay Sondası Çalışmaları Başladı

Tamamen yerli imkanlarla uydu gönderme aşamasının tamamını kendi başına yapmak için harekete geçen Türkiye, bunun ilk adımına uydu yapmakla başlatmıştı. Gerek iletişim amaçlı gerekse casus uydular imal ederek uzaya gönderen Türkiye, şimdi de uzay sonda roketiyle uydularını kendi başına uzaya götürmeyi deneyeceğini açıkladı.

Uydu fırlatmada dışa bağımlılığı en aza indirmek, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalarına hız veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Projesi başlığı altında yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında uzaya uyduları göndererek, onları yörüngeye yerleştiren sonda roketini yerli imkanlarla üreteceklerini açıklayan bakanlık, roketin isminin de “BURAK” olacağını söyledi.

Uyduları yörüngeye götürmenin yanı sıra roket geliştirmek için harcanan mesainin başka alanlarda da kullanılabileceğinin altını çizen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, projenin pek çok noktada Türkiye’deki teknolojik gelişmelere öncü olacağını kaydetti. Uzaya bağımsız şekilde erişebilen ülkeler arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, 2018’in sonunda hayata geçirilmesi hedeflenen BURAK projesiyle birlikte önemli bir adım daha atmış olacak. BURAK projesiyle birlikte, yapılan uyduların her parçasının da Türkiye’de üretilmesi için ayrıca bir çalışma yürütülecek.