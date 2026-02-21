Bu Hata, YouTube Music'te Ücretli Abonelere Bile Reklam Dinletiyor

YouTube Premium, müzik dinlemek için en çok tercih edilen platformlar arasında yer alıyor. Ücretsiz bir hesabınız olsa bile şarkı dinlemenize olanak tanıyor ancak sıradaki şarkıya geçmeden önce reklam dinlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ücretli abonelik sahipleri içinse böyle bir durum söz konusu değil. Öyle ki abonelik planının temel avantajlarından biri, reklamsız müzik dinleme imkânı sunması.

İlginç bir şekilde yeni ortaya çıkan bir hata, YouTube Premium aboneliği olanların en önemli avantajlarından birini kaybetmesine neden oluyor. Kullanıcılar, para ödeyerek aldığı abonelik hizmetine rağmen reklam duymaya devam ediyor. Dahası, sorunu sadece birkaç kişi de yaşamıyor. Bu da oldukça yaygın bir hata olduğunu gösteriyor.

Google, YouTube Music'teki Reklam Sorununu Doğruladı

Reddit'teki r/googlehome subredditinde çok sayıda kullanıcı, Google Home cihazlarının şarkılar arasında geçiş yapılırken ya da bir şarkı başlamadan önce reklam oynatıldığı yönünde sorun bildirdi. Aboneler, cihazı yeniden başlatma gibi temel çözüm yollarına başvursa da sorun çözüme kavuşmadı.

Hata, sadece reklam oynatılmasından da ibaret değil. Kullanıcıların paylaştığı bilgilere göre diğer sorular arasında kişinin kendi dinlediği müzikler ile uyumlu çalma listelerinin yerine rastgele şarkılar çalması, cihazı yeniden başlattıktan hemen sonra herhangi bir işlem yapılmamasına rağmen reklam başlaması, şarkıların arasında 30 saniyelik uzun duraksamalar veya şarkıların yüklenmemesi gibi problemler de yer alıyor.

Kullanıcılara göre sorun sadece Google Home'da ortaya çıkıyor. Telefon, tablet ya da web sürümünde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Neyse ki Google, kullanıcıların sesini duydu ve sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bazı Google home cihazlarında YouTube Music'te reklam oynatılması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Şirket, bu sorunu kısa süre içinde çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.