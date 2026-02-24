YouTube'un Bütçe Dostu Aboneliği Artık Çok Daha Cazip: Beklenen Özellikler Geldi!

Ünlü video paylaşım ağı YouTube, kullanıcılarının geri bildirimlerini dikkate alarak uygun fiyatlı abonelik planı YouTube Premium Lite'ı yepyeni özelliklerle güncelledi. Platform artık bütçe dostu paketi tercih edenlere çok daha tatmin edici ve zengin bir deneyim vadediyor. İşte detaylar!

YouTube Premium Lite, Video İndirme ve Arka Planda Oynatma Özelliklerine Kavuştu

Hatırlayacağınız üzere YouTube Premium Lite, standart Premium üyeliğe kıyasla cüzdanı yormayan bir alternatif olarak karşımıza çıkmıştı. İlk etapta bu paketin temel amacı kullanıcılara çoğu videoyu reklamsız olarak izleme imkanı sunmaktı. Oyun, moda, güzellik ve haber gibi standart kategorilerde reklamlar kaldırılırken Shorts, müzik içerikleri veya arama sonuçlarında reklamlar görünmeye devam ediyordu.

Ancak bu paketin en büyük eksikliği YouTube Premium’un en sevilen özelliklerinden arka planda oynatma ve video indirme işlevlerinden tamamen yoksun olmasıydı. Bu nedenle kullanıcılar yalnızca daha az reklam görmek için bu paketi tercih etmek durumunda kalıyordu. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti.

YouTube nihayet an itibarıyla Premium Lite abonelerine arka planda video oynatma ve çevrimdışı izleme deneyimi için video indirme özelliklerini sunmaya başladı. Tıpkı reklamsız izleme deneyiminde olduğu gibi bu yeni özellikler de müzik ve Shorts içerikleri hariç platformdaki diğer videolarda kullanılabilecek.

YouTube Premium Lite Ücreti Ne Kadar?

YouTube'un ilk etapta ABD gibi bazı sınırlı bölgelerde test ettiği yeni abonelik modeli geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'de de kullanıma sunuldu. ABD'de aylık 7.99 dolar fiyata sahip olan YouTube Premium Lite'ın ücreti ülkemizde ise aylık sadece 49.99 TL olarak belirlendi. Platformun daha üst düzey paketi YouTube Premium ise aylık 79.99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Peki hangi plan sizin için daha uygun? Eğer platformda müzik klipleri yerine daha çok haber, oyun ve bilgi odaklı videolar izliyorsanız ve arka planda oynatma gibi avantajlardan yararlanmak istiyorsanız Premium Lite paketine şans verebilirsiniz. Ancak platformun tüm nimetlerinden faydalanmak istiyor ve kaldığın yerden devam etme gibi özellikler arıyorsanız standart Premium aboneliğini tercih edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Premium Lite aboneliğine başka hangi özellikler eklenmeli? Yorumlarda buluşalım.