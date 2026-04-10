YouTube'dan Açıklama! 1.5 Dakikalık Atlanamayan Reklamlar mı Geliyor?

YouTube, akıllı televizyonlarda en çok tercih edilen uygulamalardan biri. Ancak son haftalarda platforma karşı resmen şikayet yağıyor. Öyle ki pek çok kullanıcı, uzun süren ve atlanamayan reklamlarla karşılaştığını belirtiyor. Hatta inanmayanlar da olacağı için bunu kanıtlayan çok sayıda ekran görüntüsü de paylaşıldı. Tartışmalar sürerken YouTube’dan konuyla ilgili nihayet resmi bir açıklama geldi.

YouTube, TV'de 90 Saniyelik Atlanamayan Reklamlar Göstermeye mi Başladı?

Reddit gibi popüler sosyal medya platformlarında kullanıcıların geri bildirimlerine göre YouTube'un televizyon uygulamasında bazen 90 saniye yani 1,5 dakika atlanamayan reklamlar gösteriliyor. Bu süre gerçekten oldukça uzun. Üstelik 10 dakikalık bir video ile 30 dakikalık bir video arasında fark gözetilmeksizin aynı şekilde gösterildiği belirtiliyor. Ancak YouTube ise yaptığı açıklamada reklam sürelerini artırmadığını duyurdu.

YouTube, resmi X hesabı üzerinden konuyla ilgili bir gönderiye verdiği yanıtta platformda şu anda 90 saniyelik ve atlanamayan reklamların bulunmadığını, bu uzunlukta reklam gösterimini de test etmediklerini duyurdu. Konuyu detaylı şekilde araştırdıklarını belirten şirket, görünüşe göre bunun bir hata olabileceğine işaret ediyor. Firmanın bu sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik belirsiz ama sorunun farkında.

YouTube, Normalde Kaç Saniye Reklam Gösteriyor?

YouTube, Premium abonesi olmayan tüm kullanıcılara reklam gösteriyor. Bu reklamlar ikiye ayrılıyor: atlanabilen ve atlanamayanlar. Mobil ve bilgisayarda atlanabilen reklamlar genellikle 5 saniye sonra geçilebilirken, atlanamayan reklamlar çoğunlukla 15-20 saniye sürüyor. Televizyon tarafında ise atlanabilen reklam süresi aynı kalırken, atlanamayan reklamlar biraz daha uzun olup yaklaşık 30 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Bu süreler YouTube’un kendi reklam politikalarında da açıkça belirtiliyor. Dolayısıyla platform mevcut durumda bu sınırların dışına çıkmıyor. En azından güncel politikalarda bir değişiklik yok.

YouTube, Daha Önce de Uzun Reklamlar Göstermiş miydi?

YouTube, mevcut sınırların dışına ilk kez çıkmıyor. Platform geçtiğimiz yıllarda da benzer konular nedeniyle gündeme gelmişti. Mesela bir dönem 2 dakikayı aşan atlanamayan reklamlar gösterildiği bildirilmişti. Üstelik bu durum yalnızca televizyon uygulamasında değil, mobil uygulamada da ortaya çıkabiliyordu. Bu tür durumların arkasındaki neden ise çoğunlukla teknik hatalar.

Editörün Yorumu

Bir YouTube Premium kullanıcısı olarak reklamsız izleme deneyiminin gerçekten konforlu olduğunu düşünüyorum. Hatta bence mutlaka sahip olunması gereken dijital aboneliklerden biri. Ancak YouTube, bu aboneliğe sahip olmayan kullanıcılara da aşırı uzun reklamlar göstermemeli. Zira bu durum zamanla kullanıcıların platformdan uzaklaşmasına neden olabilir. Umarım şu anda gündemde olan 90 saniyelik reklam sorunu da kısa süre içinde çözülür.