Bir an önce 20 Minutes Till Dawn APK indirin ve bu aksiyon dolu oyunda yerinizi alın.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flanne tarafından geliştirilen ve Erabit tarafından yayınlanan bu oyun 2023 yılında bizlerle birlikte oldu. Vampire Survivors benzeri oyunlardan biri olan 20 Minutes Till Dawn APK, Aksiyon/roguelike türünde bir yapım. Mermi cehennemi diye de adlandırılan bu türe günümüzde artık pek çok oyuncu aşina.

Görsel tarz olarak son derece karanlık bir yapıda olan 20 Minutes Till Dawn APK, telefonda oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan bir tanesi. Basit ve bağımlılık yapıcı yapısıyla telefonu elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini unutacaksınız.

İsminden de anlaşılacağı üzere 20 dakika boyunca hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunda çeşitli karakterlerden birini seçip, kendi oyun yapınıza uygun yükseltmeleri alıp size doğru gelen tüm düşmanları öldürüyorsunuz.

Telefonda oynamak için çok uygun bir oyun olan 20 Minutes Till Dawn APK çok fazla kafa yormadan keyifli vakit geçirmek isteyen oyuncular için mükemmel bir tercihtir.

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Hemen ücretsiz bir şekilde 20 Minutes Till Dawn APK indirin ve bu aksiyon dolu oyunu deneyimlemeye başlayın. 20 dakika boyunca hayatta kalmaya çalışın ve bu süre zarfı boyunca size doğru gelen tüm düşmanları yok edin.