20 Minutes Till Dawn
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici flanne
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Mermi cehennemi oyunlarını seviyor musunuz? 20 Minutes Till Dawn ile başınızı döndürecek bir aksiyon/roguelike oyununa hazır olun.
2023 yılında piyasaya çıkan 20 Minutes Till Dawn, flanne tarafından geliştirildi ve Erabit tarafından yayınlandı. Aksiyon/roguelike ve mermi cehennemi türlerinin birleşimi olan bu oyun daha çok Vampire Survivors benzeri oyunlar kategorisinde diyebileceğimiz bir yapım.
Sürekli olarak çeşitli düşmanların üstümüze akın akın geldiği bu oyunda etrafa sürekli ateş ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Düşmanlardan kaçarak, onlara temas etmeden sürekli ateş ederek hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir.
Görsel olarak son derece aykırı bir yapım olan 20 Minutes Till Dawn, adından da anlaşılacağı üzere 20 dakikalık periyotlara sahip bir oyun. 20 dakika boyunca hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunda pek çok karakterden birini seçip kendinize göre yükseltmeler seçerek oyunu oynuyorsunuz.
20 Minutes Till Dawn İndir
Hemen 20 Minutes Till Dawn indirin ve bu amansız aksiyon oyununu deneyimleyin. Düşmanlardan kaçın, özelliklerinizi yükseltin ve 20 dakika boyunca ölmeden oyunda kalmak için mücadele verin.
20 Minutes Till Dawn Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Dual Core+
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM
- Depolama: 100 MB kullanılabilir alan
Uzun süreli oynanış
Türkçe dil desteği
Basit ve etkileyici oyun mekanikleri
Oyunun görsel tarzı biraz göz yoruyor
Oyunun UI tasarımı geliştirilmeli
Türünün diğer oyunlarından çok farklı değil