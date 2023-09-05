Mermi cehennemi oyunlarını seviyor musunuz? 20 Minutes Till Dawn ile başınızı döndürecek bir aksiyon/roguelike oyununa hazır olun.

Kemal Tavus - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2023 yılında piyasaya çıkan 20 Minutes Till Dawn, flanne tarafından geliştirildi ve Erabit tarafından yayınlandı. Aksiyon/roguelike ve mermi cehennemi türlerinin birleşimi olan bu oyun daha çok Vampire Survivors benzeri oyunlar kategorisinde diyebileceğimiz bir yapım.

Sürekli olarak çeşitli düşmanların üstümüze akın akın geldiği bu oyunda etrafa sürekli ateş ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Düşmanlardan kaçarak, onlara temas etmeden sürekli ateş ederek hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun bağımlılık yapıcı bir etkiye sahiptir.

Görsel olarak son derece aykırı bir yapım olan 20 Minutes Till Dawn, adından da anlaşılacağı üzere 20 dakikalık periyotlara sahip bir oyun. 20 dakika boyunca hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunda pek çok karakterden birini seçip kendinize göre yükseltmeler seçerek oyunu oynuyorsunuz.

20 Minutes Till Dawn İndir

Hemen 20 Minutes Till Dawn indirin ve bu amansız aksiyon oyununu deneyimleyin. Düşmanlardan kaçın, özelliklerinizi yükseltin ve 20 dakika boyunca ölmeden oyunda kalmak için mücadele verin.

20 Minutes Till Dawn Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Dual Core+

: Dual Core+ Bellek : 1 GB RAM

: 1 GB RAM Ekran Kartı : 1 GB VRAM

: 1 GB VRAM Depolama: 100 MB kullanılabilir alan