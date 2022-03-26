Adobe Dreamweaver Creative Suite (CS) 6

Adobe Dreamweaver CS6, internet sitesi tasarlamak için gelişmiş programlama ve kodlama seçenekleri sunan, aynı zamanda hızlı ve verimli bir çalışma ortamıyla mobil ve internet uygulamaları hazırlayabileceğiniz güçlü bir yazılım.

Yeşim Halıcı - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Dreamweaver CS6 kullanıcılar için standart tabanlı web siteleri ve internet ve mobil uygulamaları oluşturma ortamını yaratan en güçlü yardımcı programlardan biri olarak gelişimine devam eden, endüstri lideri bir web geliştirme aracıdır. Android, iOS, MacOS ve Windows platformları için yayınlanan Adobe Dreamweaver CS6 günümüze kadar milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Üniversitelerde ders niyetine okutulan program günümüzde web sitesi yapma programı olarak varlığını korumaya devam ediyor.

Adobe Dreamveawer CS6 İle Öne Çıkan Özellikler

Arttırılmış FTP performansı ve HTML5 desteği.

Güncellenen jQuery mobil çerçeve desteğiyle iOS ve Android platformlar için yerleşik mobil uygulamalar oluşturun.

Güncellenmiş çok ekranlı önizleme paneliyle akıllı telefonlar, tablet aygıtlar ve masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış projelerin nasıl görüntüleneceğini kontrol edin.

Birbirinden farklı sahneler,

Geniş bir içerik yelpazesi,

Türkçe ve daha pek çok dil seçeneği,

En yaygın web dillerini (HTML, XML, ASP, PHP, JSP vb.) sorunsuz ve tam bir şekilde destekleyen Dreamweaver CSS, JavaScrit, SWF, FLV gibi içeriklerle doğrudan çalışabilmenize olanak sağlarken, tasarlama ve geliştirme aşamalarında en büyük yardımcınız olacak eklentilerle güçlendirilmeye hazır bir şekilde sizi bekliyor.

Basit web sitelerinden, en son teknolojileri destekleyen ileri uygulamalara kadar her şeyi baştan sona hazırlayabileceğiniz Dreamweaver ile daha fazla iş üretebillir, yazılım içerisindeki yeni özellikler ve optimize edilmiş iş akışları ile en hızlı şekilde parçaları tamamlayabilirsiniz. Günümüzün en başarılı web sitesi yapma araçlarından bir tanesi olan Adobe DreamVeawer CS6, Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de yaygın bir teknoloji olarak kullanılıyor.

Adobe Dreamveawer CS6 İndir

Bilgisayar ve mobil platform için ücretsiz olarak yayınlanan uygulamanın ücretli bir sürümü de yer alıyor. Ücretli sürümde kullanıcılara daha fazla özellik sunulurken pek çok kullanıcı da ücretsiz olarak deneme sürümünü tercih ediyorlar. Uygulama yıllardır düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.