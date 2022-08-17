Adobe Dreamweaver CC, kod karmaşası içine girmeden kendi web sitelerinizi hazırlayabileceğiniz profesyonel bir web tasarım programıdır.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Dreamweaver CC, kod karmaşası içine girmeden kendi web sitelerinizi tasarlayabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz profesyonel bir web geliştirme ve tasarım programıdır.

Hem web platformları hem de mobil platformlar için geliştiricilere destek sunan Adobe Dreamweaver CC ile web siteleri oluşturmak ve düzenlemek oldukça kolaydır.

Kullanıcılara sezgisel ve görsel bir arayüz sunan program, ayrıca JQuery ve HTML5/CSS3 gibi yeni web standartlarıyla uyumlu şekilde çalılmaktadır ve tam anlamıyla destek sunmaktadır.

Aynı zamanda Creative Cloud desteği sayesinde tüm ayarlarınızı eşitleyebilir ve herhangi bir bilgisayar üzerinden kaldığınız yerden çalışmanıza devam edebilirsiniz.

Her şeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman, en son HTML teknolojisine ve web tasarım trendlerine sahip olan Adobe Dreamweaver CC, birçok web geliştiricilerinin ve web geliştirmeye yeni başlayan kullanıcıların en çok tercih ettiği programdır.

Adobe Dreamweaver CC Özellikleri: