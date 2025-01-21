Airborne Empire, kendi uçan şehrinizi inşa edebileceğiniz bir açık dünya RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya şehir kurma oyunları arasında yer alan Airborne Empire, uçan bir şehrin kontrolünü siz oyunculara veriyor. Diğer şehir kurma oyunlarına kıyasla daha değişik bir tarzda karşımıza çıkan bu oyunda şehri yeryüzüne değil, göklere inşa edeceksiniz.

Oyuncular, birçok hazineyle dolu geniş ve zengin bir açık dünyada gezinecekler. Uçan şehrinizin gerek duyduğu bazı ihtiyaçları yerine getirin ve benzersiz şehrinizi inşa edin.

Kaldırma, itme ve diğer güçleri toplayarak geniş alanda ilerleyebilir ve yeni teknolojileri uçan karaya entegre edebilirsiniz. Şehrinizi tüm tehlikelere karşı korumalısınız. Etrafınızda bulunan korsan tehdidi yüzünden savunma kuleleri inşa etmeli ve saldırı ekipmanları edinmelisiniz.

Airborne Empire İndir

Uçan şehrin altında bulunan dünyada gezinerek, koloniniz için çeşitli eşyalara erişebilirsiniz. Tüm bunları birleştirin ve silahları, binalar, savunma veya hastalık tehditleri için kullanın.

Dünyayı karış karış gezip gizemleri çözmeli ve halihazırda bulunan araçlarınızı geliştirmelisiniz. Düşman kalelerini bulup savaş başlatabilir, düşman saldırılarına karşı savunma yapabilir ve kendi şehrinizi en güçlü şekilde oluşturabilirsiniz.

Siz de Airborne Empire indirin ve benzersiz bir uçan şehir inşa edin!

Airborne Empire Sistem Gereksinimleri