Airborne Empire
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici The Wandering Band LLC
-
Airborne Empire, kendi uçan şehrinizi inşa edebileceğiniz bir açık dünya RPG oyunudur.
Açık dünya şehir kurma oyunları arasında yer alan Airborne Empire, uçan bir şehrin kontrolünü siz oyunculara veriyor. Diğer şehir kurma oyunlarına kıyasla daha değişik bir tarzda karşımıza çıkan bu oyunda şehri yeryüzüne değil, göklere inşa edeceksiniz.
Oyuncular, birçok hazineyle dolu geniş ve zengin bir açık dünyada gezinecekler. Uçan şehrinizin gerek duyduğu bazı ihtiyaçları yerine getirin ve benzersiz şehrinizi inşa edin.
Kaldırma, itme ve diğer güçleri toplayarak geniş alanda ilerleyebilir ve yeni teknolojileri uçan karaya entegre edebilirsiniz. Şehrinizi tüm tehlikelere karşı korumalısınız. Etrafınızda bulunan korsan tehdidi yüzünden savunma kuleleri inşa etmeli ve saldırı ekipmanları edinmelisiniz.
En İyi Şehir Kurma Oyunları
Şehir kurma oyunları oynamaktan keyif alan oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı liste hazırladık. İşte şehir kurma oyunu önerileri!
Airborne Empire İndir
Uçan şehrin altında bulunan dünyada gezinerek, koloniniz için çeşitli eşyalara erişebilirsiniz. Tüm bunları birleştirin ve silahları, binalar, savunma veya hastalık tehditleri için kullanın.
Dünyayı karış karış gezip gizemleri çözmeli ve halihazırda bulunan araçlarınızı geliştirmelisiniz. Düşman kalelerini bulup savaş başlatabilir, düşman saldırılarına karşı savunma yapabilir ve kendi şehrinizi en güçlü şekilde oluşturabilirsiniz.
Siz de Airborne Empire indirin ve benzersiz bir uçan şehir inşa edin!
Airborne Empire Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 or AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan