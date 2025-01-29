Amenti, Mısır Piramitlerindeki sırları ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Atmosferik grafikleri ve korku dolu anlarıyla oyuncuların karşısına çıkan Amenti, büyük piramitlerin içerisindeki macerayı konu almaktadır. Bir fotoğrafçı olarak Firavun Rudamon'un kalıntılarını fotoğraflamak için yola koyuluyorsunuz. Her şey ilk başta sakin başlasa da piramitlerdeki korku dolu anları deneyimlemeniz çok uzak olmayacak.

Eski Mısır efsanelerinin korkunç sırlarını ortaya çıkarırken, bir yandan da piramitlerdeki yaratıkla mücadele vereceksiniz. Korkunç nesnelerin fotoğraflarını çekmek için çıktığınız bu yolda, gittikçe korkunun kendisiyle başa çıkacaksınız.

Gerçekçi grafikler, yüksek kalitede 3D sesler ve korku dolu anlarıyla birlikte oyuncuları 5.000 yıllık gizemli bir yolculuğa çıkın.

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Şimdiye kadar kimsenin cesaret edip giremediği yerlere girin, mezarlıkların fotoğraflarını çekin ve yaratıkların akıl sağlınızı bozmasına izin vermeyin. Her ne kadar mücadele verseniz de illa ki akıl sağlığınızda sorunlar yaşayacaksınız. Fotoğraflamalarınız sırasında karanlık bir laneti uyandırıyor ve sizi en yakından tehdit eden varlıkla yüzleşiyorsunuz.

Siz de Amenti indirin ve Mısır Piramitlerinin korkunç sırlarını ortaya çıkarmaya çalışın!

Amenti Sistem Gereksinimleri