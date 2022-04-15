American Truck Simulator oyunu için yüzde yüz tamamlanmış save dosyası.

Hakan Özalan - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

American Truck Simulator oyununda direksiyon sallamaktan sıkıldıysanız ve biraz da zengin takılmak istiyorsanız bu save dosyası işinize yarayacaktır. Milyonlarca satan American Truc Simulator oyunu günümüzde ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Başarılı grafik açıları ve sürükleyici oynanışı ile adından söz ettiren yapım alanındaki en gerçekçi tır simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Tek oyunculu ve çok oyunculu gibi oyun modlarına da sahip olan oyun, farklı dil seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde de oldukça popüler bir noktada yer alan yapım, başarılı gidişatına devam ederken güncellemelerde alıyor. Oyunun yüzde yüz save dosyası sayesinde içeriğin tamamına erişebilecek ve oyunun tadını çıkarabileceksiniz. Milyonlarca satan serinin en son oyunlarından bir tanesi olan yapım, aldığı güncellemeler ile de oyuncularına sürekli yepyeni içerikler sundu.

American Truck Simulator Save Dosyası Özellikleri

Birbirinden farklı tır modelleri,

Farklı şehir seçenekleri,

Farklı yük seçenekleri,

Oyundaki tüm kilitli içeriklere erişebilme,

Zengin içerik,

Sürükleyici oynanış,

Dosya içerisinde iki farklı save dosyası bulunuyor. Sıfır DLC'li ve tüm DLC'leri aktif olan iki ayrı dosya bulunuyor, bunlardan size uygun olanını arşivden çıkarıp; Belgelerim > ATS > Profiles klasörüne atmalısınız.

Bu dosya, oyunun yüzde yüz tamamlanmış bir şekilde bitirilmiş halini içerir. Yüksek seviyenizin ve sınırsız paranızın olmasını istiyorsanız bu dosyayı kullanabilirsiniz.

ETS 2 oyununun devamı olan American Truck Simulator oyunu şu sıralar oldukça popüler. Özellikle multiplayer oynanışı için satın alınan oyunu; bu save dosyasıyla birlikte sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

American Truck Simulator Save Dosyası İndir

Windows platformunda işe yarayan American Truck Simulator Save Dosyası, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen oyuncular save dosyası sayesinde oyunun tadını özgürce çıkarabilirler. Oyunun tamamındaki içeriklere erişme fırsatı veren save dosyası, içerikleri ile oyuncuların yüzünü güldürüyor. Ücretsiz olarak save dosyasını indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

American Truck Simulator oyunu hakkında daha detaylı bilgi için, aşağıdaki linkten sitemizdeki sayfasına ulaşabilirsiniz.