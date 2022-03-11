Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj ile oyununuzun seslendirmelerini Türkçe hale getirebilirsiniz

Can Erdil Şentürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arşiv dosyasında herhangi bir şifre bulunmamaktadır. Türkçe yamayı kurmak için indirdiğiniz arşiv dosyasının içindeki .exe uzantılı dosyaya tıklamanız yeterlidir.

Call of Duty: MW3 Türkçe Dublaj eğer Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununu tamamen Türkçe dublajlar ile oynamak isterseniz ücretsiz olarak indirip yükleyebileceğiniz bir Türkçe dil paketidir. Oyunu daha eğlenceli bir hale getiren Türkçe yama içeriği daha güzel bir şekilde deneyimlemeye izin veriyor.

Türkiye'de popüler oyunlar için gönüllü olarak hazırladıkları Türkçe yamalar ile tanınan Oyunçeviri ekibinin özverisi ile ortaya çıkardıkları bu çalışma bize Call of Duty: MW3 oyununu her anlamıyla Türkçe olarak oynama imkanı veriyor. Yama oyundaki seslendirmeleri ve diyalogları tamamen Türkçe'ye dönüştürüyor. Yamanın hazırlanması için 40 kişiye yakın bir ekip emek vermiş ve oldukça başarılı bir sonuç ortaya çıkmış.

Call of Duty: Modern Warfare serisi FPS oyunları arasında kendine özel bir yer edinmiş bir seridir. Günümüzde geçen bu seri FPS oyunlarındaki klasik 2. Dünya Savaşı temasının dışına çıkarak büyük başarı yakalamıştı. Serideki oyunlar ise özel komplo teorileri etrafında kurulmuş hikayelere sahipti. İşte bu yama sayesinde serinin 3. oyununun hikayesini daha rahat anlayabiliyoruz ve oyun ile daha iyi bir şekilde bütünleşebiliyoruz.