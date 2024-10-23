Anime Sama APK, kullanıcılara çevrimdışı izleme seçeneği sunan bir ücretsiz anime izleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda anime izleyebileceğiniz Anime Sama APK, kullanıcılara binlerce içeriği ve özelliği sunmaktadır. En sevdiğiniz animeyi izleyin ve değerlendirin. Eğer aklınızda bir seçenek yoksa, ana sayfadaki yüksek puanlı animelere göz atabilir ve hız kesmeden izlemeye başlayabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Anime Sama APK'da, izlemek istediğiniz animeleri favorilerinize ekleyebilir ve daha sonra seyredebilirsiniz. İzlemek için birçok anime bulunuyor ve arasından seçim yapmak epey zorlaşıyor. Bunun önüne geçmek için uygulama içerisinde anime hakkında bilgi alabilir ve izlemeden konusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anime Sama APK İndir

Uygulamanın en göze çarpan ve kullanışlı olan özelliklerinden bir tanesi, çevrimdışı izleme özelliğidir. İstediğiniz herhangi bir animeyi telefonunuza indirerek, daha sonra izleyebilirsiniz. Farklı animelerden bölümleri aynı anda indirebilir, uygulama içi medya oynatıcı sayesinde seyredebilirsiniz.

Anime Sama'da, çoğunlukla İngilizce alt yazılı içerikler bulacaksınız. Sadece alt yazı değil, aynı zamanda Türkçe arayüzü de içerisinde barındırmıyor.

Siz de Anime Sama APK indirin ve binlerce animeyi ister çevrimiçi isterseniz de telefonunuza indirerek seyredin.

Anime Sama Uygulaması Özellikleri