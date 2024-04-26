Mikrofonunuz üzerinden ses dosyaları çalmaya yarayan Soundpad, kullanıcılara ses kaydedici ve düzenleyici gibi özellikleri de sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sesli sohbet esnasında oldukça fazla kullanılan Soundpad, mikrofonunuz üzerinden istediğiniz sesleri çalmaya yarayan bir Windows uygulamasıdır. Çoğunlukla Discord veya farklı sesli sohbet uygulamalarında kullanılan bu araç, arkadaşlarınızla eğlenmenize ve diğer insanlara kaydettiğiniz sesleri dinlemeye olanak tanıyor.

Kullanması oldukça basit olan Soundpad uygulamasında, kendi seslerinizi oluşturun, kaydedin ve oynatarak diğer insanların duymasını sağlayın. Bu yazılım sadece varolan sesleri çalmakla kalmıyor, aynı zamanda ses kayıt işlemini kullanıcılara sunuyor.

Kullanıcılar kayıt bölümünden kendi ses kayıtlarını alabilir, bilgisayarındaki sesleri içe aktarabilir veya internetten ses formatında dosyalar indirebilir. Ucu açık bir şekilde her şeyi çalabilirsiniz.

Soundpad İndir

Ses dosyalarınızdaki seslerin her biri farklı düzeydedir. Bu kötü durumdan kaçınmak için seslerinizin ton ayarlamasını yapabilir, seviyesini değiştirebilir ve dengeleyerek istenilen düzeye getirebilirsiniz.

Mp3, aac, flac, m4a, ogg, wav, wma ve opus gibi dosya türlerini destekleyen Soundpad, kısayol tuş atamalarına da imkan tanıyor. İstediğiniz herhangi bir sesi özelleştirerek kısayol atayabilir ve oyun esnasında her an çalabilirsiniz.

Tam sürümü ücretli olarak yayınlanan bu ses aracı, Steam Sayfasında demo sürümünü de barındırmaktadır. Eğer isterseniz Soundpad indirebilir veya ilk olarak demo sürümüyle deneyimlemeye başlayabilirsiniz.

Soundpad Sistem Gereksinimleri