Arizona Sunshine 2, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir hayatta kalma VR oyunudur. Zombilerle dolu dünyaya dalın ve ölümcül silahlarınızı kullanarak düşmanları alt edin!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Büyük beğeni toplayan serinin son oyunu olan Arizona Sunshine 2, kıyamet sonrasında geçen bir VR oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Her yeri dağılmış olan bu dünyada, zombilere karşı savaş vermeli ve hayatta kalmalıyız. Çeşitli ölümcül zombilerle karşı karşıya geleceğiniz Arizona Sunshine 2'de, aksiyon dolu maceraya atılın ve VR'ın tadını çıkarın.

VR oyunları arasında kendisinden bahsettiren bu oyun, hem oynanışıyla hem de türüyle birlikte oyunculara çokça keyif veriyor. Ayrıca sadece tek değil, arkadaşlarınızla da çevrimiçi bir deneyim yaşayabilirsiniz. İki oyunculu çevrimiçi hikayenin tadını çıkarın, zombileri öldürün ve yeni nesil VR ortamlarını keşfedin.

Hikaye modunun yanı sıra dört oyunculu Horde modunda ekibinizi kurarak mücadele edebilirsiniz. Çeşitli modları ve ilgi çekici grafiklere sahip olan bu oyunda, hayatta kalmanın zor olduğu VR yolculuğuna adım atabilirsiniz.

Arizona Sunshine 2 İndir

Eğer siz de bir VR oyuncusuysanız Arizona Sunshine 2 indirin ve aksiyon dolu hayatta kalma deneyimi yaşayın. Oyunun sistem gereksinimlerine ve grafiklerine bakacak olursak, yüksek donanımlı sistemlere sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında iyi ve uyumlu bir VR gözlüğüne sahip olmanız da oyunun neredeyse %60'ına etki edecektir.

Arizona Sunshine 2 Sistem Gereksinimleri