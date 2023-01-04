Astonishing Basketball Manager APK, kendi takımınızı kurup kıyasıya taktiksel mücadelelere atıldığınız bir basketbol menajerlik oyunudur.

Görkem Gülen - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk defa 2019 yılında karşımıza çıkan ve başarısını her sene daha da arttırarak ilerleyen Astonishing Basketball Manager APK serisi yepyeni oyunuyla karşımızda.

Astonishing Basketball Manager APK İndir

Studio Zero Games, serinin yeni oyunu Astonishing Basketball Manager APK ile yeniden parke zeminde kendini gösterdi. Her ay 5 milyondan fazla oyuncunun oynadığı oyun, serinin önceki oyunlarını aratmayan bir başarı ile yoluna devam ediyor. Bu başarının başrolünde oyunun oyunculara sunduğu gerçekçi menajerlik deneyimi yer alıyor ve tabii ki çok daha fazlasına da sahip.

Astonishing Basketball Manager APK sıradan bir menajerlik oyunundan çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Oyundaki amaciız sadece istatistikler ve puanlarla ilgilenmek, oyuncularını geliştirip yüksek fiyatlara satarak kâr etmek, yeni stratejiler geliştirmek, genç yetenek ve yıldızlarla sözleşme imzalamak veya bir hanedanlık inşa etmek değil. Bu oyunda kendi hikayenizi yazmaya kararlı bir basketbol koçusunuz. Ve aklınızda tek bir hedef var: kupayı kazanıp başarılarla dolu bir kariyer yaşamak.

Bir basketbol koçu olarak her zaman oyunun içinde olmalısınız. Gerektiğinde mola alarak maçın kaderini değiştirecek olan taktiksel dokunuşu yapmalı, yorgun oyuncularınızı kenara alarak genç yeteneklere bir şans vermelisiniz. Taktiksel tüm seçenekler parmaklarınızın ucunda.

Oyuncularınız tabii ki yerlerinde saymayacaklar, devamlı gelişecekler. Onları geliştirip daha iyi hale getirmek menajerleri olarak sizin sorumluluğunuz altında. Doğru antrenman sistemleri kurarak oyuncularınızı daha ileriye taşıyabileceğiniz gibi yanlış sistemlerle onların körelmelerine de yol açabileceğinizi unutmayın. Ayrıca sadece oyuncularınızı değil, takımınızın mabedi olan stadınızı da geliştirmeli, mağazalar ekleyerek güçlendirmelisiniz.

Olur da bir gün basketbol koçu olarak hikayenizin sona erdiğini düşünürseniz Astonishing Basketball Manager APK size farklı bir oyun modu sunuyor: My Franchise Player. Bu mod ile saha kenarından çıkarak kendinizi oyunun içinde bulabilir, takımdan takıma gezerek kıupalar kazanabilir ve yıldız bir oyuncu haline gelerek sponsorluk anlaşmalarına imza atabilirsiniz.

Oyunu ücretsiz bir şekilde indirerek ister çevrim içi ister de çevrim dışı olarak deneyimleyebilirsiniz.