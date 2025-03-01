ASYLUM, akıl hastanesinin sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir macera korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korku dolu bir akıl hastanesinin halüsinasyon dolu ortamına adım atacağınız ASYLUM, birinci şahıs korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eski bir hasta olarak, binanın karmaşık düzenini keşfedin ve geçmişi araştırın.

Her an korkunç olaylarla karşılaşabilir ve psikolojiniz bozulabilir. Aradığınız cevapları bulmacak için ilgi çekici bulmacaları çözün ve unutulmaz bir korku deneyimi yaşayın.

Akılalmaz orijinal bir hikayeyi oyunculara sunan ASYLUM, hikayenin karanlık tarafını muhteşem görsellikle birlikte anlatmayı başarıyor. Hem atmosferden hem de hikayenin sürekleyici tarafından etkilenecek ve 10 saatlik kapsamlı bir korku deneyimi yaşayacaksınız.

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80'lerin korku filmlerinden esinlenen bu yapımda, atmosferik görselliğin haricinde mükemmel bir ses tasarımı bulunmaktadır. Sesler de aynı şekilde 80'lerin tarzına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Siz de ASYLUM indirin ve unutulmaz bir korku oyunu deneyimi yaşayın!

ASYLUM Sistem Gereksinimleri