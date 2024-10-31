Aunt Fatima, zorla tutulduğunuz evden kaçmaya çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teyzesi ve kocası tarafından kaçırılan birinin rolünü üstlendiğiniz Aunt Fatima, karanlık atmosfere sahip olan bir korku oyunudur. Ölüm dolu olan bir evde sıkışıp kaldınız ve çıkış için yollar arıyorsunuz. Kaçmak için tüm yolları deneyin, eşyaları bulun ve kapıları açmayı çalışın.

İçine kötü bir varlık giren teyze, her daim sizi takip etmektedir. Korkunç yaratık sizi takip ederken ondan kaçın, saklanın ve gidene kadar saklandığınız yerden ayrılmayın.

Aunt Fatima oyunundaki gizli sırları keşfetmek için kilitli odaları açmak zorundasınız. Anahtarlar her yerde olabilir. Çeşitli bulmacaları çözerek anahtarlara ulaşabilir, kapıları açabilir ve evin sırlarını öğrenebilirsiniz.

Aunt Fatima İndir

Tek bir kişi tarafından geliştirilen Aunt Fatima, tatmin edici basit bir grafik yapısına sahiptir. Sadece üç ayda geliştirilen bu korku oyunu, oyunculara psikolojik açıdan zorlu anlar yaşatır ve gerçekçi bir deneyim sunar.

Siz de Aunt Fatima indirin ve korkunç evdeki sırları çözerek, evden kaçmaya çalışın!

Aunt Fatima Sistem Gereksinimleri