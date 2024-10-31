Bad 2 Bad: Apocalypse, kıyamet sonrasında dünyayı yeniden ayağa kaldırmaya çalıştığınız bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya RPG'si olan Bad 2 Bad: Apocalypse, kıyamet sonrası harap edilmiş bir dünyada geçmektedir. Delta takımındaki asker arkadaşlarınızla birlikte zombiye dönüşmüş insanları ortadan kaldırın ve yeniden bir dünya inşa etmeye çalışın. Önceki oyuna göre daha zengin içerikler sunmayı hedefleyen bu oyunda, keşfedilecek genişletilmiş bir dünya ile karşı karşıyayız.

Delta takımı'nın hayatta kalma mücadelesine ortak olun ve dünyayı yeniden inşa etmek için başlayan yolculukta rol model olun. Bad 2 Bad: Apocalypse içerisinde birçok mekanik bulunmaktadır. Hayatta kalma, nişancılık, üs inşa etme, zanaatkarlık ve balık tutmak gibi hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz.

Zombi düşmanlarınızı öldürmek için tabii ki de iyi bir silaha ihtiyacınız olacaktır. Daha gülü bir özelleştirme sistemiyel oyunculara sunulan Bad 2 Bad: Apocalypse oyununda, silahlarınızı kapsamlı özelliklerle özelleştirebilir ve taktiksel ekipmanlar ekleyebilirsiniz.

Bad 2 Bad: Apocalypse İndir

Sadece makineli tüfekler değil, aynı zamanda saldırı helikopterlerinden topçu desteğine kadar her şeyden yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra savaş dronları, zırhlar ve çeşitli bombalar da ekipmanlarınız içerisinde bulunmaktadır.

Eğer siz de harap halde olan dünyayı yeniden inşa etmek istiyorsanız, Bad 2 Bad: Apocalypse indirin ve zombilere karşı hayatta kalmaya çalışın!

Bad 2 Bad: Apocalypse Sistem Gereksinimleri