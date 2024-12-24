Popüler kart oyunlarından batağı bilgisayarınızda oynamak ister misiniz? İhaleli batak oyunu ücretsiz indirilebilir.

Barış YANIK - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genellikle lise yada üniversite yıllarında öğrenilen Batak oyununu boş zamanlarınızda bilgisayarınız üzerinde oynamak için ücretsiz olarak Batak programını indirebilirsiniz. Oyun aslında ihaleli batak oyunu. Eğer ihaleli batağı bilmiyorsanız endişe etmenize gerek yok çünkü normal batak oyunundan tek farkı, kaç el alacağınız için diğer oyuncular ile yarışa giriyorsunuz ve en çok eli alırım diyen o oyunda kozu belirliyor. Yani koz sabit olarak maça değil.

Batak Oyna

Bir çok kişi batağı ya lisede yada üniversite öğrenmiştir. Şahsen bizim öğrenci evine misafirliğe gelenlere kapıdan girmeden sorduğumuz soru batak bilip bilmedikleri oluyordu. Bakkala kim gidecek diye karar vermek için bile batak attığımız olmuştur. Ayrıca batak oynayalım da denmez. Batak atalım denir.

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Batak oyunu ile bu keyfi bilgisayarınıza taşıyarak dilediğiniz zaman ihaleli batak oynayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan oyun biraz eski olduğu için bilgisayar hamlelerinize çok iyi yanıt veremiyor fakat pratik yapmak için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim.

İhlaleli Batak Nasıl Oynanır?

52 kart karıştırılarak her oyuncuya 12 veya 13 kart dağıtılır. Kozu ihale belirler. Her oyuncu sırasıyla belli bir rakam söyler, en yüksek rakamı yakalayan ihaleyi alır. Eşsiz oynanıyorsa taban rakam 4, eşli oynanıyorsa taban rakam 7'dir. İhaleyi alan oyuncu dilediği gibi koz seçme hakkına sahiptir. Sinek, karo, maça veya kupa, elindeki kartlara göre kozu belirleyebilir. Eli kazanan oyuncu elindeki 4 kartı değiştirmek suretiyle kozu artırabilir. En az 1 kat olmak üzere istediği sayıda (1-4) değişiklik yapabilir. Yerden çekilen kartlarla oyun heyecanı daha da artar. Oyuncuların mutlaka ellerindeki kartların en küçüğünü atmak zorundadırlar. Oyun bittiğinde oyuncular elllerinin 10 katı kadar sayı kazanır. Koz alan kişi aldığı koz üzerinden kaybederse yine 10'la çarpılarak eksi puan yazılır.