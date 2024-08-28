Diğer oyunculara karşı mücadele ettiğiniz BattleCore Arena'da, platformlarda zıplayın, yeteneklerinizi kullanarak saldırı yapın ve arenada kalan son kişi olmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BattleCore Arena, Ubisoft tarafından yayınlanan bir platform nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun içerisinde arkadaşlarınızla birlikte kozlarınızı paylaşacak ve arenada kalan son kişi olmaya çalışacaksınız. Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda takımınızla birlikte de mücadele edebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla 3'e 3 modlarda mücadele edebilirsiniz. Yuvarlak bir top olarak fizik kurallarına ihtiyaç duymayacaksınız. Havada uçacak ve yeteneklerinizi kullanarak diğer oyunculara saldıracaksınız.

Havada manevralar yapın, çift zıplayın ve saldırılardan kaçının. BattleCore Arena'da özelleştirebileceğiniz farklı Core seçenekleri bulunmaktadır. Topunuzu istediğiniz şekilde renklendirebilir, şekil verebilir ve kendi tarzınıza uygun yetenekleri sergileyebilirsiniz.

BattleCore Arena İndir

Ubisoft Bordeaux tarafından geliştirilen oyun, henüz daha erken erişim halindedir. Oyuncularla buluştuğu gibi sevilen ve halihazırda ortalama bir puan alan BattleCore Arena, boş zamanlarınızda eğlenebileceğiniz bir yapım olmuş diyebiliriz.

Hareketlere ve parkur mekaniğine alıştığınızda daha çok eğleneceksiniz. Siz de BattleCore Arena indirin ve bilgisayarlarınızda platform-nişancı deneyimi yaşayın.

BattleCore Arena Sistem Gereksinimleri