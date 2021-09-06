Popüler FPS oyunu Battlefield mobilde! Battlefield Mobile Android telefonunuza Google Play'den ücretsiz indirin, online savaşa katılın!

Erkan Calp - 52 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battlefield Mobile Android telefonlarda oynanabilen en iyi grafiklere sahip FPS oyunlarından biri. Electronic Arts tarafından geliştirilen mobil birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield Mobile, Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Battlefield Mobile ön kayıt için yukarıdaki Battlefield Mobile İndir butonuna dokunabilir, Battlefield Mobile beta çıktığında ilk oynayanlardan olabilirsiniz. Battlefield Mobile APK OBB oyun çıkış yaptığında alternatif olarak eklenecektir.

Battlefield Mobile APK İndir

Takımınızı toplayın ve saldırıyı yönetin! Battlefield serisi, Battlefield’ı öne çıkaran yıkım sahneleri, üstün takım oyunu, FPS savaşları ile mobil platformda!

Battlefield Mobile’da takım kurun. Size ve takımınız hem yeni hem de deneyimli oyuncuların aşina olduğu harita ve modlarda saldırlar düzenleyeceksiniz. Otantik silahlardan ve oyunun kurallarını değiştiren araçlardan oluşan bir donanım kurun. Tanklar ve ATV’ler gibi güçlü araçların kontrolü için savaşın.

Tüm oyun modlarında Battlefield’ın ünlü atmosferini yaşayın. İster ATV’nizle yıkılan bir kuleyi geçmek, ister roketatarı ateşlerken bir binadan paraşütle atlamak, ister tankınızla yok ettiğiniz bir binanın enkazı altında düşmanlarınızı gömmek olsun, her maç unutulmaz geçecek.

Sunulan her harita ve mod aracılığıyla diğer birinci şahıs nişancı oyunlarındaki benzersiz stratejik oyun deneyimini yaşayın. Saldırı, Destek, Sıhhiyeci veya Keşif, sınıfınızı seçin. Ardından silahlar, görünümler, sınıfa özel araçlar ve daha fazlasından oluşan geniş koleksiyondan özel donanımınızı oluşturun. En güçlü silahınız kişisel oyun tarzınıza uygun sınıf ve teçhizat. Hareket zamanı geldiğinde arazi sonsuz stratejik potansiyel sunar. Taktiksel çeviklik için yürüyerek ilerleyin. Patlayıcı hız ve sürprizler için ATV’yi komuta edin. Yakın savaş silahlarıyla gizlice öldürün. Tamamen zırhlı bir tankta şok ve dehşet seferi yürütün. Sizin sandbox’ınız sizin kurallarınız. Karada, denizde ve havada savaşın.

Savaş kahramanlarından oluşan takımınızla birlikte savaşın ve savaş alanının kontrolünü elinize alın. Büyük ölçekli çatışmalara girip ödüller kazanmak için bir tabura katılın veya bir manga kurun. Stratejik, takım kararları verirken ve asker taburunuzu geliştirirken mücadeleyi lehinize çevirin. Üstün takım oyunu ve çok oyunculu (multiplayer), görev ve daha fazlası, çeşitli oyun modları ile savunun, yok edin ve hayatta kalmak için savaşın.

Kişisel oyun tarzınızı bulun ve yeteneklerinizi en üst düzeye çıkarmak için askerinizi özelleştirin. Silahlar, gadget’lar, görünümler ve daha fazlası, kişiselleştirilebilir, sınıfınıza ve ilerlemenize uyacak şekilde yükseltilebilir. Eşsiz anlatılara sahip savaş kahramanları, her biri kendi göreviyle savaşa hazırlanır. Hikayelerini öğrenin, kendinizi savaşın içine bırakın ve bugüne kadarki en iyi özelleştirmeyle savaş alanında öne çıkın. Nasıl savaşırsanız savaşın, üstün kişisel beceri ve uygulanan grup taktikleri sizi zafere götürecektir.

Battlefield Mobile Ne Zaman Çıkıyor?

DICE’ın Industrial Toys ile birlikte geliştirdiği Battlefield Mobile ilk Android Google Play Store’da, Endonezya ve Filiplenler için indirilmeye açıldı. Battlefield Mobile ön kayıt değil, erken oyun testi ve Android 7.0 işletim sistemli telefonlara yüklenebiliyor. Erken oyun testi sürümünde Grand Bazaar haritası ve Sefer oyun modu bulunuyor. Battlefield Mobile oynaması ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Battlefield Mobile’da sadece kozmetik öğeler olacak ve kendi Battle Pass’i olacak. Konsol veya PC sürümleriyle çapraz oynama desteği olmayacak. Battlefield Mobile çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapılmamakla birlikte oyunun sınırlı ülkeye açık beta testinin ardından 2022’de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.