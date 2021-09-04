Battlefield Mobil Sürümü Test Edilmeye Başlandı

Electronic Arts (EA), Battlefield mobil sürümünü test etmeye başladığını duyurdu. Testin şu anda yalnızca belirli ülkelerde ve Android platformunda gerçekleştiği belirtildi. Peki, Battlefield, Android ve iOS platformlarına ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda popüler FPS oyunu Battlefield'ın Android ve iOS platformlarına çıkacağını duyurmuştu. Bu duyuru, mobil tarafta Call of Duty oyununun başarısını göz önünde bulundurduğumuzda aslında pek süpriz olmamıştı.

PC ve konsol tarafında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan FPS oyununun mobil sürümü ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. DICE ile Industrial Toys tarafından geliştirilen mobil oyun, yalnızca belirli ülkelerde test edilmeye başlandı.

EA, başarılı FPS oyununun mobil sürümünü Endonezya ve Filipinler'de test etmeye başladı. Testin yalnızca Android kullanıcıları ile sınırlı olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bir süre sonra diğer bölgeleri de kapsayan bir test gerçekleştirilecek fakat bu testin ne zaman olacağı henüz tam olarak belli değil. Yeni test sürecine ön kayıt ile katılmak mümkün olacak.

Battlefield Mobil Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen mobil yapımın 2022 yılında Android ve iOS platformlarına çıkması bekleniyor ancak henüz net çıkış tarihi paylaşılmadı. Bu zamana kadar konsol ve PC'de oynanan oyun, çok yakında akıllı telefon ve tabletlerde de oynanabilecek.

Battle Pass sistemine sahip olacağı belirtilen mobil oyunun Google Play sayfası açıldı. Mobil sürümde tıpkı PC ve konsol sürümünde olduğu gibi Assault, Support, Medic ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf olacak.

Ücretsiz olarak sunulacak oyunda araç kullanmak mümkün olacak. Battlefield serisinin önemli özelliklerinden bir tanesi olan yıkım özelliği mobil sürümde de bulunacak. Oyuncular ayrıca teçhizatını istediği şekilde kişiselleştirebilecek. Bu noktada silahlar, gadget'lar, görünümler ve daha fazla öge yer alacak.

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