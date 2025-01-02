Beyond Citadel
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici doekuramori
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Hızlı tempolu oynanışa sahip olan Beyond Citadel, 90'ların retro grafikleriyle karşımıza çıkan bir FPS oyunudur.
Beyond Citadel, 90'ların klasiklerinden esinlenen ve anime tarzına sahip olan bir birinci şahıs nişancı oyunudur. Retro grafikleriyle birlikte hızlı tempolu oynanışa sahip olan Beyond Citadel, tek oyunculu bir FPS oyunudur.
Eski tarzda grafiklere ve oynanışa sahip olsa da, siyah barutlu silahlardan fütüristik enerji silahlarına doğru bir değişim bulunmaktadır. Oyundaki silah ve içeriler oldukça geleceğe dönük bir yapıdadır.
Dünyanın sonunu getirmeye çalışan düşmanları durdurmalısınız. Son kale olan Citadel düştü ve artık tek çare olarak siz kaldınız. Kıyamet Trompetçileri'ni devirmek için yolculuğa çıkın, silahlarınızı kullanın ve yeteneklerinizi gitgide geliştirin.
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Kıyameti engellerken yalnız değilsiniz. Müttefikleriniz, yolculuğunuz sırasında size yardımcı olacaktır. Kaleyi keşfedin, yeni beceriler edinin ve korkunç düşman yaratıklarına karşı mücadele verin.
Beyond Citadel oyununundaki her silahın farklı bir kullanımı mevcuttur. Farklı silahları kullanın ve tanımaya çalışın. Çok fazla kullandığınız silahlar gitgide süresinin sonuna gelmeye başlamaktadır. Eskiyen silahlarınızı kenara bırakın ve yeni silahların kilidini açın.
Siz de Beyond Citadel indirin ve 90'ların FPS tarzını mükemmel bir şekilde deneyimleyin!
Beyond Citadel Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64-bit
- İşlemci: Intel Core i-7-7700HQ İşlemci @2.80GHz
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan