Bhop pro APK, CS: Go gibi FPS oyunlarında yapılan tavşan zıplayışı tarzı zıplama oyunu. Bhop pro APK ücretsiz oynanabilir.

Erkan Calp - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bhop Pro APK, mobil cihazlarda oynanabilir tavşan zıplayışı tarzı bir zıplama oyunu. Bhop Pro, birçok oyun modu sunan online olarak hayatta kalabileceğiniz bir oyun. Bhop Pro ücretsiz oynanabilir ve aktif internet bağlantısı gerektirmez. Mobil FPS oyunlarını seviyorsanız, CS:Go tarzı oyunlar ilginizi çekiyorsa, tavşan zıplayışı ile ilerlemeye dayalı bu oyunu denemelisiniz.

Bhop Pro APK İndir

Bhop Pro ile FPS modunda zıplayabilir ve tavşan zıplayışı yapabilirsiniz. Alacağınız puanlar ve sürelerle gerçekten bir bhop ustası olduğunuzu kanıtlayın. Başarılı tavşan zıplamaları yapabilmek için sürekli sağa veya sola dönmeli ve aynı anda senkronize şekilde zıplamalısınız. Parkur görevleri yerine getirerek sıralamada yükselebilirsiniz. Gerçekten başarırsanız bhop uzmanı olacaksınız! Android için en gerçekçi tavşan gibi zıplama oyunu!

Hiç Android telefonunuzda bhop becerilerinizi test etmek istediniz mi? Bhop pro, cep telefonunuzda en gerçekçi tavşan zıplaması deneyimini sağlamak için sürekli güncellenir.

Bhop Bunny Hop Nedir?

Bunny hop, hava atışlarını kullanarak daha fazla hız kazanma tekniğidir. Hız kazanmak için havada hareketlerinizi yönetmeniz ve kontrolü kaybetmemeye çalışmanız gerekir. Bhop Pro, kolay tavşan zıplaması yaptığınız haritalarla başlar. Başlamak için herhangi bir eğitime veya ipucuna ihtiyacınız olmaz. Tavşana gibi zıplamak kolaydır ancak ustalaşması zordur.

Bunny Hop sürekli güncellemelerle gelişen bir oyun. Örneğin; 1.6 güncellemesi ile yeni ölüm koşusu modu geldi, oyun içi çevrimiçi sohbet özelliği geldi, yeni haritalar eklendi. 1.5 güncellemesi ile yeni hız koşusu modu getirildi, daha fazla yeni harita eklendi, yeni bıçak görünümleri geldi.