BioShock 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10.74 GB
- Üretici 2K
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BioShock 2 indirin ve hikayenin gizemli bir bölümünü açığa çıkarın. İlk oyunda bilinmeyen pek çok şeyi öğrenin ve başka bir perspektiften oyunu deneyimleyin.
2K tarafından geliştirilen ve yayınlanan BioShock 2, 2010 yılında piyasaya sürüldü. Hikayeli FPS oyunlarının altın çağının yaşandığı bir dönemde çıkan BioShock 2, ilk oyunun büyük başarısından sonra bizleri mest eden bir diğer oyun oldu.
İlk oyundaki olaylardan yaklaşık 10 yıl sonrasını konu alan BioShock 2’de bu sefer Big Daddy olarak oynuyoruz. İlk oyundan da aşina olacağımız bu Big Daddy’ler ile alakalı çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz.
Yine ilk oyundaki gibi deniz altı şehri olan Rapture'ın çeşitli bölgelerini keşfederken ve farklı düşmanlarla savaşırken, şehrin geçmişi ve Big Daddy programının nasıl işlediği gibi çeşitli sırları öğreniyoruz.
Bioshock 2 Remastered Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
İlk oyunun büyük başarısından sonra görmüş olduk ki Bioshock hikayeli FPS oyunlarının adeta bir miladı gibiydi. İlk oyunun büyük başarısından sonra devamının gelmemesi düşünülemezdi.
BioShock 2 İndir
Hemen BioShock 2 indirin ve hikayeye kaldığınız yerden devam edin. Big Daddy’lerin ardındaki hikayeyi öğrenin ve Rapture’un derinliklerine tekrar bir yolculuk yapın.
BioShock 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, Windows 7
- İşlemci: AMD Athlon 64 işlemci 3800+ 2.4Ghz veya daha iyisi, Intel Pentium 4 530 3.0Ghz işlemci veya daha iyisi
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA 7800GT 256MB ekran kartı veya daha iyisi, ATI Radeon X1900 256 MB grafik kartı veya daha iyisi
- DirectX: DirectX 9.0c
- Depolama: 11 GB
- Ses: %100 DirectX 9.0C uyumlu ses kartı
Hikayenin farklı bir yönünü görüyoruz
Çok iyi yazılmış senaryo
Atmosfer çok iyi
Biraz kısa