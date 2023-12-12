BioShock 2 indirin ve hikayenin gizemli bir bölümünü açığa çıkarın. İlk oyunda bilinmeyen pek çok şeyi öğrenin ve başka bir perspektiften oyunu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2K tarafından geliştirilen ve yayınlanan BioShock 2, 2010 yılında piyasaya sürüldü. Hikayeli FPS oyunlarının altın çağının yaşandığı bir dönemde çıkan BioShock 2, ilk oyunun büyük başarısından sonra bizleri mest eden bir diğer oyun oldu.

İlk oyundaki olaylardan yaklaşık 10 yıl sonrasını konu alan BioShock 2’de bu sefer Big Daddy olarak oynuyoruz. İlk oyundan da aşina olacağımız bu Big Daddy’ler ile alakalı çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz.

Yine ilk oyundaki gibi deniz altı şehri olan Rapture'ın çeşitli bölgelerini keşfederken ve farklı düşmanlarla savaşırken, şehrin geçmişi ve Big Daddy programının nasıl işlediği gibi çeşitli sırları öğreniyoruz.

BioShock 2 İndir

Hemen BioShock 2 indirin ve hikayeye kaldığınız yerden devam edin. Big Daddy’lerin ardındaki hikayeyi öğrenin ve Rapture’un derinliklerine tekrar bir yolculuk yapın.

BioShock 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP, Vista, Windows 7

: Windows XP, Vista, Windows 7 İşlemci : AMD Athlon 64 işlemci 3800+ 2.4Ghz veya daha iyisi, Intel Pentium 4 530 3.0Ghz işlemci veya daha iyisi

: AMD Athlon 64 işlemci 3800+ 2.4Ghz veya daha iyisi, Intel Pentium 4 530 3.0Ghz işlemci veya daha iyisi Bellek : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : NVIDIA 7800GT 256MB ekran kartı veya daha iyisi, ATI Radeon X1900 256 MB grafik kartı veya daha iyisi

: NVIDIA 7800GT 256MB ekran kartı veya daha iyisi, ATI Radeon X1900 256 MB grafik kartı veya daha iyisi DirectX : DirectX 9.0c

: DirectX 9.0c Depolama : 11 GB

: 11 GB Ses: %100 DirectX 9.0C uyumlu ses kartı