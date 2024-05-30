BLACK STIGMA, 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak ücretsiz bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz BLACK STIGMA, çeşitli karakterleri içerisinde barındıran bir FPS oyunudur. Oyuncuların karşılıklı oynadığı bu rekabetçi oyunu, Valorant ve CS2 benzeri bir nişancı oyunudur. Yapısal olarak benzerlik gösteren oyun içerisinde, karakter özelliklerini, silahlarınız ve çeşitli teçhizatlarınızı kullanarak düşmanlarınıza karşı mücadele edebilirsiniz.

Uzun, kısa ve orta mesafeli silahları içerisinde barındırdığı gibi oyunculara kendi silahlarını oluşturma imkanı veren BLACK STIGMA, 2024 senesinde çıkış yapacak. Henüz daha çıkış yapmayan BLACK STIGMA'nın deneme sürümüne erişmek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan erişim talebine başvurabilirsiniz.

BLACK STIGMA İndir

Farklı modlar, haritalar ve karakterler sunan oyun grafik anlamda tatmin edici bir yapıda olsa da, oynanış açısından çok da iyi seviyede değildir diyebiliriz. Savaş mekanikleri, silah hissi ve oyunculara sunduğu FPS yapısı orta düzeydedir.

Siz de BLACK STIGMA indirin ve ücretsiz FPS oyununu deneyimleyin. Karakterler arasında seçin yapın, mod seçin ve arkadaşlarınızla mücadele edin!

BLACK STIGMA Sistem Gereksinimleri